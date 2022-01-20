Блинкен: встреча с Лавровым покажет, есть ли возможность для консультаций

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым будет хорошей возможностью для обсуждения прошедших консультаций России с США и НАТО и покажет, есть ли дальнейшая вероятность для консультаций.

«Я думаю, что это хорошая возможность, поскольку с прошлой недели, когда были очень интенсивные консультации с Россией в рамках диалога по стратегической стабильности между Россией и США, в Совете Россия — НАТО и в ОБСЕ, у всех нас была возможность подумать над услышанным друг от друга. У россиян, полагаю, была возможность вернуться и проконсультироваться с президентом (России Владимиром) Путиным. У нас была возможность провести тесные консультации между собой», — приводит ТАСС слова Блинкена.

Он отметил, что переговоры покажут, есть ли шансы для дальнейших консультаций.

«И теперь, думаю, мы сможем увидеть, вероятно, по итогам встреч завтра, есть ли всё ещё возможность для дальнейшего продвижения вперёд путём дипломатии, чего настроены добиваться США и Германия», — добавил американский госсекретарь.

Ранее Блинкен заявил, что «Северный поток — 2», пока по нему не идёт газ, является рычагом давления в интересах Вашингтона и Берлина.