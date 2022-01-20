Блинкен назвал «Северный поток — 2» рычагом давления в интересах ФРГ и США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что «Северный поток — 2», пока по нему не идёт газ, является рычагом давления в интересах Вашингтона и Берлина.

Об этом Блинкен сказал в ходе пресс-конференции по результатам переговоров с германской коллегой Анналеной Бербок. Его слова приводит РИА Новости.

«Пока по «Северному потоку — 2» не идёт газ, он является рычагом давления в интересах Германии, США и наших союзников, но не для России», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что возможность остановки газопровода «Северный поток — 2» является для США рычагом давления на Россию.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что страны НАТО не имеют единой позиции по «Северному потоку — 2».

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Германия не самостоятельна в вопросах отстаивания своих экономических интересов на фоне ситуации с газопроводом «Северный поток — 2».