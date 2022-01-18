США назвали возможность остановки «Северного потока — 2» рычагом давления на Россию

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Возможность остановки газопровода «Северный поток — 2» является для США рычагом давления на Россию. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
США назвали возможность остановки «Северного потока — 2» рычагом давления на Россию
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«Наша позиция заключается в том, что возможность остановки «Северного потока — 2» является действенным рычагом давления на Россию», — заявила она на брифинге для журналистов.

Псаки добавила, что сертификация газопровода в настоящий момент приостановлена.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что страны НАТО не имеют единой позиции по «Северному потоку — 2».

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