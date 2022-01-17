Глава МИД ФРГ Бербок объяснила приостановку сертификации «Северного потока — 2»

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объяснила приостановку сертификации проекта «Северный поток — 2» тем, что в настоящее время он не полностью соответствует европейским правовым нормам.
Глава МИД ФРГ Бербок объяснила приостановку сертификации «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

Об этом Бербок заявила на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

По её словам, правительство ФРГ в коалиционном соглашении заявило, что проекты в сфере энергетической политики должны соответствовать германскому и европейскому праву. По её словам, это касается в том числе «Северного потока — 2».

«В настоящее время этот проект не полностью соответствует европейскому праву, поэтому процесс сертификации приостановлен», — сказала Бербок.

Ранее первый заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффманн заявила, что в Германии приняли к сведению дискуссии и голосование в США по санкциям в отношении «Северного потока — 2».

13 января американский сенат отклонил проект о санкциях в отношении «Северного потока — 2», которые предлагал ввести республиканец Тед Круз.

16 ноября стало известно, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что сертификация «Северного потока — 2» может затянуться до лета 2022 года.

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