Глава МИД ФРГ Бербок объяснила приостановку сертификации «Северного потока — 2»
- РИА Новости
Об этом Бербок заявила на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
По её словам, правительство ФРГ в коалиционном соглашении заявило, что проекты в сфере энергетической политики должны соответствовать германскому и европейскому праву. По её словам, это касается в том числе «Северного потока — 2».
«В настоящее время этот проект не полностью соответствует европейскому праву, поэтому процесс сертификации приостановлен», — сказала Бербок.
Ранее первый заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффманн заявила, что в Германии приняли к сведению дискуссии и голосование в США по санкциям в отношении «Северного потока — 2».
13 января американский сенат отклонил проект о санкциях в отношении «Северного потока — 2», которые предлагал ввести республиканец Тед Круз.
16 ноября стало известно, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.
Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что сертификация «Северного потока — 2» может затянуться до лета 2022 года.