В правительстве ФРГ отреагировали на дискуссии в США касательно «Северного потока — 2»

Первый заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффманн заявила, что в Германии приняли к сведению дискуссии и голосование в США по санкциям против «Северного потока — 2».

«Мы приняли к сведению дискуссию в конгрессе США и голосование по новому санкционному закону», — цитирует её РИА Новости.

По словам Хоффманн, в Берлине неоднократно заявляли, что Германия и США тесно связаны и обсуждают многие темы доверительным образом.

Она добавила, что в июле 2021 года ФРГ и США в совместном заявлении «выразили общие цели и убеждения по вопросу поддержки Украины и европейской энергобезопасности, а также в отношении «Северного потока — 2».

«Продолжаем тесно обсуждать с администрацией США реализацию совместного заявления, находимся в конструктивном диалоге на различных уровнях», — отметила Хоффманн.

13 января американский сенат отклонил проект о санкциях против «Северного потока — 2», которые предлагал ввести республиканец Тед Круз.

В Белом доме выступили против предложенного Крузом законопроекта о санкциях в отношении «Северного потока — 2».

Американская администрация выразила опасение, что законопроект может подорвать единство европейских союзников.