В Белом доме выступили против введения санкций по «Северному потоку — 2»
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Об этом говорится в заявлении Белого дома.
«Администрация крайне возражает против законопроекта, обязывающего ввести санкции против ответственных за работу над «Северным потоком — 2», — приводит текст заявления РИА Новости.
Власти Соединённых Штатов выразили опасение, что законопроект может подорвать единство европейских союзников.
Ранее в Госдепе выступили против санкций по «Северному потоку — 2», рассматриваемых в сенате.
В декабре сенатор-республиканец Тед Круз добился от демократического большинства в сенате проведения голосования по его предложениям о дополнительных рестрикциях против газопровода «Северный поток — 2».