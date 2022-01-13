В Белом доме выступили против введения санкций по «Северному потоку — 2»

Администрация США выступила против предложенного сенатором Тедом Крузом законопроекта о санкциях в отношении «Северного потока — 2».

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

«Администрация крайне возражает против законопроекта, обязывающего ввести санкции против ответственных за работу над «Северным потоком — 2», — приводит текст заявления РИА Новости.

Власти Соединённых Штатов выразили опасение, что законопроект может подорвать единство европейских союзников.

Ранее в Госдепе выступили против санкций по «Северному потоку — 2», рассматриваемых в сенате.

В декабре сенатор-республиканец Тед Круз добился от демократического большинства в сенате проведения голосования по его предложениям о дополнительных рестрикциях против газопровода «Северный поток — 2».