В Госдепе выступили против санкций по «Северному потоку — 2», рассматриваемых в сенате

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Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что администрация США выступает против новых санкций по газопроводу «Северный поток — 2», которые намерен обсудить сенат США.
В Госдепе выступили против санкций по «Северному потоку — 2», рассматриваемых в сенате
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«Мы обеспокоены тем, что этот закон, если он будет проведён, только подорвёт единство среди наших европейских союзников в критический важный момент, когда мы должны единым фронтом реагировать на российские угрозы, а администрация работает с конгрессом и европейскими союзниками над пакетом санкций (против России)», — приводит РИА Новости слова Прайса.

При этом он отметил, что администрация президента США выступает против газопровода и за сдерживание России.

Ранее издание Politico сообщило, что демократы в сенате США на следующей неделе, вероятно, не поддержат на голосовании предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о санкциях против «Северного потока — 2».

Как отмечает издание, такое решение может быть принято на фоне «напряжённых переговоров» США с Россией.

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