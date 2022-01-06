Politico: демократы в сенате США не поддержат предложение Круза о санкциях против СП-2

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Демократы в сенате США на следующей неделе, вероятно, не поддержат на голосовании предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о санкциях против «Северного потока — 2», пишет Politico. Как отмечает издание, такое решение может быть принято на фоне «напряжённых переговоров» президента Джо Байдена с Россией.

«Причина, по словам демократов, в том, что они не хотят подрывать позиции Байдена, пока он ведёт переговоры с Россией», — говорится в сообщении.

Однопартийцы Байдена считают, что законопроект Теда Круза может подорвать попытки президента, который «стремится создать единство с европейскими союзниками».

«В настоящее время очень важно в свете потенциальных действий России на Украине тесно сотрудничать с нашими союзниками, и Германия является одним из этих очень важных союзников. Поэтому я считаю, что поправка несвоевременна», — сказала сенатор-демократ Джинн Шейхин.

Вместе с тем в Республиканской партии выразили уверенность в том, что сенат примет законопроект о санкциях против газопровода.

Голосование по законопроекту пройдёт 14 января.

В декабре сенатор-республиканец Тед Круз добился от демократического большинства в сенате проведения голосования по его предложениям о дополнительных рестрикциях против газопровода «Северный поток — 2».

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