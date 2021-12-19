Сенаторы США в январе проведут голосование насчёт санкций против «Северного потока — 2»

Американский сенатор-республиканец Тед Круз добился от демократического большинства в сенате Соединённых Штатов проведения голосования по его предложениям о дополнительных рестрикциях против газопровода «Северный поток — 2».

«Сенат достиг договорённости о том, что... не позднее 14 января 2022 года перейдёт к рассмотрению законопроекта... о санкциях против «Северного потока — 2», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу демократов в Сенате.

Точная дата голосования будет обнародована позже.

Отмечается, что для утверждения законопроекта необходимо 60 голосов. Впоследствии инициативу должна будет утвердить Палата представителей, после чего она пойдёт на подпись президенту.

Ранее сообщалось, что, несмотря на введение рестрикций в отношении компании Transadria и судна Marlin, участвующих в проекте, американские сенаторы требуют дальнейших санкций. Подробнее — в материале RT.

В октябре стало известно, что администрация президента США Джо Байдена не собирается вводить санкции в отношении российского газопровода «Северный поток — 2», как того добивается конгресс.