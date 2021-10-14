Politico сообщило об отказе Байдена от введения санкций против «Северного потока — 2»

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Администрация президента США Джо Байдена не собирается вводить санкции в отношении российского газопровода «Северный поток — 2», как того добивается конгресс.
Politico сообщило об отказе Байдена от введения санкций против «Северного потока — 2»
  • Reuters

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Как отмечается, на данный момент сенатор Тед Круз задерживает утверждение семи американских послов, что «вредит репутации США на международном уровне».

По данным издания, таким образом сенатор добивается введения санкций, которые остановили бы запуск «Северного потока — 2».

Уточняется, что 10 августа Круз разговаривал с советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном, который спросил сенатора, готов ли он утвердить кандидатуры послов.

По словам источника, Круз ответил, что «администрация Байдена юридически уполномочена вводить санкции».

Как пишет издание, в ответ на это в администрации президента подчеркнули, что санкции против «Северного потока — 2» во время президентства Байдена не будут введены.

Ранее старший республиканец комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол призвал к санкциям против России на основании того, что Москва якобы желает воспользоваться энергетическим кризисом в Европе.

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