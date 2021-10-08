В США призвали Белый дом к санкциям против России из-за газового кризиса в Европе

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Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол призвал к санкциям против России на основании того, что Москва якобы желает воспользоваться энергетическим кризисом в Европе.
В США призвали Белый дом к санкциям против России из-за газового кризиса в Европе
  • Reuters

«Президент (США Джо Байден. — RT) и канцлер (ФРГ Ангела. — RT) Меркель обязались принять меры в том случае, если Россия попытается использовать энергетику в качестве оружия», — приводит ТАСС заявление Маккола.

Отмечается, что он в очередной раз призывает администрацию США ввести санкции против «Северного потока — 2», сертификацию которого Москва якобы хочет ускорить, «манипулируя для этого европейским рынком газа и используя серьезный энергетический кризис».

Ранее в кабмине ФРГ высказались о ситуации с «Северным потоком — 2».

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