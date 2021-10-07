В кабмине ФРГ высказались о ситуации с «Северным потоком — 2»

Короткая ссылка
В ответе кабмина Германии во главе с канцлером Ангелы Меркель на запрос фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге ФРГ старого созыва говорится, что «федеральное правительство отвергает экстерриториальные санкции, подобные тем, которые угрожают и наложены США в связи с «Северным потоком — 2».
В кабмине ФРГ высказались о ситуации с «Северным потоком — 2»
  • Reuters
  • © Nord Stream 2

Отмечается, что «федеральное правительство также провело переговоры с правительством США, чтобы предотвратить возможные дальнейшие санкции США».

«В результате было принято «Совместное заявление Соединённых Штатов Америки и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей», — приводит РИА Новости сообщение.

В ответе сообщается, что «федеральное правительство предполагает, что на этой основе можно будет эксплуатировать газопровод «Северный поток — 2».

4 октября сообщалось, что компания-оператор Nord Stream 2 AG начала заполнение газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2», она будет постепенно наполняться, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено 10 сентября.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал в беседе с RT завершение строительства газопровода «Северный поток — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить