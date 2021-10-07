В кабмине ФРГ высказались о ситуации с «Северным потоком — 2»
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Отмечается, что «федеральное правительство также провело переговоры с правительством США, чтобы предотвратить возможные дальнейшие санкции США».
«В результате было принято «Совместное заявление Соединённых Штатов Америки и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей», — приводит РИА Новости сообщение.
В ответе сообщается, что «федеральное правительство предполагает, что на этой основе можно будет эксплуатировать газопровод «Северный поток — 2».
4 октября сообщалось, что компания-оператор Nord Stream 2 AG начала заполнение газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2», она будет постепенно наполняться, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования.
Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено 10 сентября.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал в беседе с RT завершение строительства газопровода «Северный поток — 2».