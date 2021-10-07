В кабмине ФРГ высказались о ситуации с «Северным потоком — 2»

В ответе кабмина Германии во главе с канцлером Ангелы Меркель на запрос фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге ФРГ старого созыва говорится, что «федеральное правительство отвергает экстерриториальные санкции, подобные тем, которые угрожают и наложены США в связи с «Северным потоком — 2».

Отмечается, что «федеральное правительство также провело переговоры с правительством США, чтобы предотвратить возможные дальнейшие санкции США».

«В результате было принято «Совместное заявление Соединённых Штатов Америки и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей», — приводит РИА Новости сообщение.

В ответе сообщается, что «федеральное правительство предполагает, что на этой основе можно будет эксплуатировать газопровод «Северный поток — 2».

4 октября сообщалось, что компания-оператор Nord Stream 2 AG начала заполнение газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2», она будет постепенно наполняться, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено 10 сентября.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал в беседе с RT завершение строительства газопровода «Северный поток — 2».