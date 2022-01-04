Politico: В США выразили уверенность в принятии санкций против «Северного потока — 2»

В Республиканской партии США выразили уверенность в том, что сенат примет законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток — 2», сообщает издание Politico со ссылкой на источник.

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«Мы подавляющим большинством победим в этом голосовании», — приводит издание цитату старшего помощника одного из сенаторов-республиканцев. Издание подтверждает то, что голование по законопроекту о санкциях пройдёт 14 января. 19 декабря американский сенатор-республиканец Тед Круз добился от демократического большинства в сенате Соединённых Штатов проведения голосования по его предложениям о дополнительных рестрикциях против «Северного потока — 2».