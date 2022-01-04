Politico: В США выразили уверенность в принятии санкций против «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
В Республиканской партии США выразили уверенность в том, что сенат примет законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток — 2», сообщает издание Politico со ссылкой на источник.
Politico: В США выразили уверенность в принятии санкций против «Северного потока — 2»
  • globallookpress.com
  • © Stefan Sauer/dpa

«Мы подавляющим большинством победим в этом голосовании», — приводит издание цитату старшего помощника одного из сенаторов-республиканцев.

Издание подтверждает то, что голование по законопроекту о санкциях пройдёт 14 января.

19 декабря американский сенатор-республиканец Тед Круз добился от демократического большинства в сенате Соединённых Штатов проведения голосования по его предложениям о дополнительных рестрикциях против «Северного потока — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить