Столтенберг: между странами НАТО нет согласия по «Северному потоку — 2»

Короткая ссылка
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что страны НАТО не имеют единой позиции по «Северному потоку — 2».
Столтенберг: между странами НАТО нет согласия по «Северному потоку — 2»
  • AP

«Между странами НАТО есть разные взгляды на вопрос о «Северном потоке — 2», но все страны альянса согласны с необходимостью диверсифицировать свои источники энергии. По многим причинам — как экологическим, так и по соображениям безопасности»,  — приводит ТАСС слова Столтенберга.

При этом он отметил, что НАТО «призывает свои страны-члены диверсифицировать источники энергии».

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая объяснила приостановку сертификации проекта «Северный поток — 2» тем, что в настоящее время он не полностью соответствует европейским правовым нормам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить