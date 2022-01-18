Столтенберг: между странами НАТО нет согласия по «Северному потоку — 2»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что страны НАТО не имеют единой позиции по «Северному потоку — 2».

«Между странами НАТО есть разные взгляды на вопрос о «Северном потоке — 2», но все страны альянса согласны с необходимостью диверсифицировать свои источники энергии. По многим причинам — как экологическим, так и по соображениям безопасности», — приводит ТАСС слова Столтенберга.

При этом он отметил, что НАТО «призывает свои страны-члены диверсифицировать источники энергии».

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая объяснила приостановку сертификации проекта «Северный поток — 2» тем, что в настоящее время он не полностью соответствует европейским правовым нормам.