Аналитик Пикин разъяснил ситуацию с сертификацией «Северного потока — 2»
- ©Jens Büttner/picture alliance
- Gettyimages.ru
Эксперт подчеркнул, что Бербок не сообщила никакой новой информации, потому что сертификация была приостановлена осенью прошлого года.
Он пояснил, что был запрошен «дополнительный объём документов у компании — оператора этого газопровода в части вновь образованной немецкой дочерней структуры».
Пикин рассказал, что «как только документы поступят регулятору, то процесс сертификации возобновится».
«Это займёт ещё до двух месяцев у немецкого регулятора, дальше пойдёт к европейскому регулятору — там это займёт от двух до четырёх месяцев ещё», — добавил специалист.
По его словам, «никто не будет ускорять этот процесс».
«Европейцев цены на газ, видимо, не пугают. Поэтому всё идёт в рамках бюрократической процедуры», — заключил собеседник RT.
Ранее Бербок объяснила приостановку сертификации «Северного потока — 2».
По её словам, правительство ФРГ в коалиционном соглашении заявило, что проекты в сфере энергетической политики должны соответствовать германскому и европейскому праву.
По её словам, это касается в том числе «Северного потока — 2».