Аналитик Пикин разъяснил ситуацию с сертификацией «Северного потока — 2»

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая объяснила приостановку сертификации проекта «Северный поток — 2» тем, что в настоящее время он не полностью соответствует европейским правовым нормам.

Эксперт подчеркнул, что Бербок не сообщила никакой новой информации, потому что сертификация была приостановлена осенью прошлого года.

Он пояснил, что был запрошен «дополнительный объём документов у компании — оператора этого газопровода в части вновь образованной немецкой дочерней структуры».

Пикин рассказал, что «как только документы поступят регулятору, то процесс сертификации возобновится».

«Это займёт ещё до двух месяцев у немецкого регулятора, дальше пойдёт к европейскому регулятору — там это займёт от двух до четырёх месяцев ещё», — добавил специалист.

По его словам, «никто не будет ускорять этот процесс».

«Европейцев цены на газ, видимо, не пугают. Поэтому всё идёт в рамках бюрократической процедуры», — заключил собеседник RT.

Ранее Бербок объяснила приостановку сертификации «Северного потока — 2».

По её словам, правительство ФРГ в коалиционном соглашении заявило, что проекты в сфере энергетической политики должны соответствовать германскому и европейскому праву.

По её словам, это касается в том числе «Северного потока — 2».