Аналитик Пикин разъяснил ситуацию с сертификацией «Северного потока — 2»

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Анастасия Румянцева
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая объяснила приостановку сертификации проекта «Северный поток — 2» тем, что в настоящее время он не полностью соответствует европейским правовым нормам.
Аналитик Пикин разъяснил ситуацию с сертификацией «Северного потока — 2»
  • ©Jens Büttner/picture alliance
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Эксперт подчеркнул, что Бербок не сообщила никакой новой информации, потому что сертификация была приостановлена осенью прошлого года.

Он пояснил, что был запрошен «дополнительный объём документов у компании — оператора этого газопровода в части вновь образованной немецкой дочерней структуры».

Пикин рассказал, что «как только документы поступят регулятору, то процесс сертификации возобновится».

«Это займёт ещё до двух месяцев у немецкого регулятора, дальше пойдёт к европейскому регулятору — там это займёт от двух до четырёх месяцев ещё», — добавил специалист.

По его словам, «никто не будет ускорять этот процесс».

«Европейцев цены на газ, видимо, не пугают. Поэтому всё идёт в рамках бюрократической процедуры», — заключил собеседник RT.

Ранее Бербок объяснила приостановку сертификации «Северного потока — 2».

По её словам, правительство ФРГ в коалиционном соглашении заявило, что проекты в сфере энергетической политики должны соответствовать германскому и европейскому праву.

По её словам, это касается в том числе «Северного потока — 2».

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