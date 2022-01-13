Лавров назвал несамостоятельной позицию Германии по «Северному потоку — 2»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Германия не самостоятельна в вопросах отстаивания своих экономических интересов на фоне ситуации с газопроводом «Северный поток — 2».

«Про «Северный поток — 2». Тут уже не свобода выбора союзов, это просто свобода осуществлять обычную коммерческую деятельность на мировых рынках. Вот никакой свободы, оказывается, у Германии (не у кого-нибудь, а у Германии), никакой свободы заниматься своими экономическими интересами не существует», — приводит РИА Новости его слова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Лавров добавил, что в данной ситуации ярко проявляются двойные стандарты.

Ранее глава комитета по внешней политике бундестага Михаэль Рот заявил, что противодействие запуску газопровода «Северный поток — 2» в основном объясняется экономическими интересами других стран, в частности США.