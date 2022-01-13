Депутат бундестага Рот объяснил борьбу США с «Северным потоком — 2»

Противодействие запуску газопровода «Северный поток — 2» в основном объясняется экономическими интересами других стран, в частности США, заявил глава комитета по внешней политике бундестага Михаэль Рот.

«Сегодня значительная часть критики трубопровода обусловлена собственными интересами. В конце концов, США хотят продавать в Европе свой дорогой сжиженный природный газ», — сказал Рот в интервью изданию Handelsblatt.

По его словам, вопрос газопровода вызывает споры даже среди партнёров Германии.

Таже Рот призвал Россию гарантировать продолжение транзита газа через Украину после 2024 года.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО заявила, что газопровод «Северный поток — 2» несёт угрозу энергетической и национальной безопасности для многих стран евро-атлантического сообщества.