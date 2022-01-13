Депутат бундестага Рот объяснил борьбу США с «Северным потоком — 2»

Короткая ссылка
Противодействие запуску газопровода «Северный поток — 2» в основном объясняется экономическими интересами других стран, в частности США, заявил глава комитета по внешней политике бундестага Михаэль Рот.
Депутат бундестага Рот объяснил борьбу США с «Северным потоком — 2»
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Сегодня значительная часть критики трубопровода обусловлена собственными интересами. В конце концов, США хотят продавать в Европе свой дорогой сжиженный природный газ», — сказал Рот в интервью изданию Handelsblatt.

По его словам, вопрос газопровода вызывает споры даже среди партнёров Германии.

Таже Рот призвал Россию гарантировать продолжение транзита газа через Украину после 2024 года.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО заявила, что газопровод «Северный поток — 2» несёт угрозу энергетической и национальной безопасности для многих стран евро-атлантического сообщества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить