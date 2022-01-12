Шерман высказалась об угрозе «Северного потока — 2» для безопасности Евро-Атлантики

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО заявила, что газопровод «Северный поток — 2» несёт угрозу энергетической и национальной безопасности для многих стран евро-атлантического сообщества.

Об этом пишет ТАСС.

«Это российский геополитический проект, который подрывает энергетическую и национальную безопасность значительной части евро-атлантического сообщества», — высказалась она о «Северном потоке — 2».

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты проводят с ФРГ и Евросоюзом работу над тем, чтобы затормозить введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

Американский сенатор Рэнд Пол в статье для журнала American Conservative выразил опасение, что введение новых санкций против газопровода «Северный поток — 2» может нанести ущерб международному сотрудничеству.