Сенатор Пол: новые санкции США против СП—2 нанесут ущерб международному сотрудничеству
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«Введение новых санкций против России из-за газопровода — это опасная авантюра меркантилизма в ущерб международному сотрудничеству», — написал Пол.
По его мнению, первоочередными мотивами введения новых санкций станут экономические причины.
«Санкции против «Северного потока — 2» обусловлены скорее меркантилизмом и протекционизмом, нежели соображениями национальной безопасности», — заключил Пол.
Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что администрация США выступает против новых санкций по газопроводу «Северный поток — 2», которые намерен обсудить сенат США.
В декабре сенатор-республиканец Тед Круз добился от демократического большинства в сенате проведения голосования по его предложениям о дополнительных рестрикциях против газопровода «Северный поток — 2».