Сенатор Пол: новые санкции США против СП—2 нанесут ущерб международному сотрудничеству

Короткая ссылка
Американский сенатор Рэнд Пол в статье для журнала American Conservative выразил опасение, что введение новых санкций против газопровода «Северный поток — 2» может нанести ущерб международному сотрудничеству.
Сенатор Пол: новые санкции США против СП—2 нанесут ущерб международному сотрудничеству
  • globallookpress.com
  • © Stefan Sauer/dpa

«Введение новых санкций против России из-за газопровода — это опасная авантюра меркантилизма в ущерб международному сотрудничеству», — написал Пол.

По его мнению, первоочередными мотивами введения новых санкций станут экономические причины.

«Санкции против «Северного потока — 2» обусловлены скорее меркантилизмом и протекционизмом, нежели соображениями национальной безопасности», — заключил Пол.

Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что администрация США выступает против новых санкций по газопроводу «Северный поток — 2», которые намерен обсудить сенат США.

В декабре сенатор-республиканец Тед Круз добился от демократического большинства в сенате проведения голосования по его предложениям о дополнительных рестрикциях против газопровода «Северный поток — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить