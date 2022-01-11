Сенатор Пол: новые санкции США против СП—2 нанесут ущерб международному сотрудничеству

Американский сенатор Рэнд Пол в статье для журнала American Conservative выразил опасение, что введение новых санкций против газопровода «Северный поток — 2» может нанести ущерб международному сотрудничеству.

«Введение новых санкций против России из-за газопровода — это опасная авантюра меркантилизма в ущерб международному сотрудничеству», — написал Пол.

По его мнению, первоочередными мотивами введения новых санкций станут экономические причины.

«Санкции против «Северного потока — 2» обусловлены скорее меркантилизмом и протекционизмом, нежели соображениями национальной безопасности», — заключил Пол.

Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что администрация США выступает против новых санкций по газопроводу «Северный поток — 2», которые намерен обсудить сенат США.

В декабре сенатор-республиканец Тед Круз добился от демократического большинства в сенате проведения голосования по его предложениям о дополнительных рестрикциях против газопровода «Северный поток — 2».