В Госдепе США сообщили о работе с Германией и ЕС над задержкой «Северного потока — 2»

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты проводят с ФРГ и Евросоюзом работу над тем, чтобы затормозить введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

«То, что мы делаем сейчас, так это работаем с немцами, с Евросоюзом для того, чтобы замедлить их рассмотрение имплементации трубопровода», — передаёт РИА Новости заявление Нуланд, сделанное в рамках брифинга в американском Госдепартаменте.

Она отметила, что правительство Германии уже предприняло существенные шаги к этому.

Нуланд также подчеркнула, что ФРГ подтвердила готовность заблокировать проект газопровода в случае осуществления «российской агрессии» в отношении Украины.

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что европейским странам нужно отказаться от газопровода «Северный поток — 2», и назвал такой шаг частью «жёстких превентивных мер против Москвы». Подробнее — в материале RT.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток — 2» пока не соответствует требованиям ЕС, это является причиной приостановки процесса его сертификации.

16 ноября стало известно, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил о том, что сертификация «Северного потока — 2» может затянуться до лета 2022 года.