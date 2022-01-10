Глава МИД Германии Бербок: «Северный поток — 2» пока не отвечает требованиям Евросоюза

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок интервью итальянской газете La Stampa заявила, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» пока не соответствует требованиям ЕС, это является причиной приостановки процесса его сертификации.

«На данный момент этого (соответствия европейским требованиям. — RT) нет, поэтому процесс сертификации приостановлен», — приводит заявление министра ТАСС.

По словам Бербок, правительство ФРГ чётко указало в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям.

Она заметила, что вопрос о запуске трубопровода носит геополитический характер.

Бербок также подчеркнула, что кабмин Германии разделяет подход, согласно которому «в отношении России будут приняты эффективные жёсткие меры в случае использования Москвой энергетики в качестве оружия или любых агрессивных действий на Украине».

«Необходимо укрепить европейскую энергетическую независимость», — также полагает она.

Ранее сообщалось, что в Германии 60% граждан  поддерживают строительство газопровода «Северный поток — 2».

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил о том, что сертификация «Северного потока — 2» может затянуться до лета 2022 года.

16 ноября стало известно, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.

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