Глава МИД Германии Бербок: «Северный поток — 2» пока не отвечает требованиям Евросоюза
«На данный момент этого (соответствия европейским требованиям. — RT) нет, поэтому процесс сертификации приостановлен», — приводит заявление министра ТАСС.
По словам Бербок, правительство ФРГ чётко указало в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям.
Она заметила, что вопрос о запуске трубопровода носит геополитический характер.
Бербок также подчеркнула, что кабмин Германии разделяет подход, согласно которому «в отношении России будут приняты эффективные жёсткие меры в случае использования Москвой энергетики в качестве оружия или любых агрессивных действий на Украине».
«Необходимо укрепить европейскую энергетическую независимость», — также полагает она.
Ранее сообщалось, что в Германии 60% граждан поддерживают строительство газопровода «Северный поток — 2».
Замглавы МИД России Александр Панкин заявил о том, что сертификация «Северного потока — 2» может затянуться до лета 2022 года.
16 ноября стало известно, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.