Опрос: 60% немцев поддерживают строительство газопровода «Северный поток — 2»

В Германии 60% граждан поддерживают строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом свидетельствуют данные опроса института Infratest dimap, проведённого по заказу телеканала ARD.

Отмечается, что проект газопровода поддерживают 70% населения на востоке Германии и 57% в западной части страны.

Против строительства газопровода высказываются 28% граждан ФРГ.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил о том, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» может затянуться до лета 2022 года.

16 ноября стало известно, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода «Северный поток — 2».