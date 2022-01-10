«Нет новых идей»: почему Киев в очередной раз потребовал от Европы отказаться от «Северного потока — 2»

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что европейским странам нужно отказаться от газопровода «Северный поток — 2», и назвал такой шаг частью «жёстких превентивных мер против Москвы». По его словам, Запад не должен идти «ни на какие вялые компромиссы с Россией за счёт украинцев». Мельник также считает, что РФ надо подвергнуть международной изоляции «как государство-изгой». Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил американских сенаторов поддержать законопроект, предполагающий введение США санкций против «Северного потока — 2». По мнению экспертов, поскольку у Киева нет новых идей, он ретранслирует старые, «уже заезженные» призывы, не желая признавать, что политика рестрикций в отношении России потерпела неудачу.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз потребовал от Европы отказаться от газопровода «Северный поток — 2», назвав такой шаг частью необходимых «жёстких превентивных мер против Москвы». Об этом он заявил в интервью для газет медиагруппы Funke.

«Чтобы успеть предотвратить новое вторжение России, наши партнёры в Европе и в США должны принять очень жёсткие превентивные меры против Москвы, — заявил Мельник. — Окончательный запрет на газопровод «Северный поток — 2» должен войти в каталог таких мер».

По мнению украинского дипломата, Запад не должен идти «ни на какие вялые компромиссы с Россией за счёт украинцев». Мельник также считает, что РФ надо подвергнуть международной изоляции «как государство-изгой».

После заявлений о том, что и как должна сделать Германия в отношении построенного газопровода, дипломат призвал немецкое правительство активно выступить за быстрое вхождение Украины в НАТО и ЕС. Кроме того, он потребовал от Берлина «оставить существующую — абсолютно морально неприемлемую — блокирующую позицию и срочно снабдить Украину необходимым оборонительным вооружением». По словам Мельника, Киев ожидает «масштабной военной поддержки» со стороны Германии.

Стоит отметить, что ранее посол Украины в ФРГ уже выступал с призывами к новому правительству Германии о необходимости введения новых санкций против Москвы. В комментарии Berliner Zeitung 8 декабря 2021 года он призвал федеральное правительство Германии опубликовать список «жёстких карательных мер» в отношении России, включая запрет на работу «Северного потока — 2», в случае если РФ «начнёт военные действия» против Украины. Впрочем, Москва неоднократно отвергала наличие подобных планов.

Антироссийский спектр

Тему введения ограничений в отношении «Северного потока — 2» на днях затронул и президент Украины Владимир Зеленский. Назвав сенаторов США «друзьями», он обратился к ним в Twitter с просьбой поддержать законопроект, выдвинутый республиканцем Тедом Крузом.

Дякую @SenSchumer і @SenTedCruz за згоду поставити на голосування зупинку російського «Північного потоку – 2». 🇺🇦 просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи S.3436: https://t.co/rnnYfGDagr — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 8, 2022

Напомним, инициативу проголосовать за рестрикции в отношении «Северного потока — 2» в декабре 2021 года выдвинул американский сенатор от штата Техас Тед Круз. По его мнению, таким образом законодатели «выступят против Путина, остановят российскую агрессию и поддержат Украину, а также, по сути, всю Европу и даже часть правительства Германии».

В документе, предложенном Крузом, говорится о применении ограничительных мер в отношении организаций, которые отвечают за планирование, строительство или эксплуатацию газопровода, а также служащих этих организаций. Кроме того, законопроект предполагает пересмотр конгрессом решения об отмене рестрикций, относящихся к «Северному потоку — 2», в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

В своём Twitter Круз написал, что голосование по законопроекту состоится на этой неделе и что каждый сенатор должен решить для себя, «готов он противостоять России или нет».

This could not be more important. The Senate will vote this week. Each Senator must decide if they're willing to stand up to Russia or not. https://t.co/DdbT4XLFCD — Ted Cruz (@tedcruz) January 8, 2022

Вместе с тем 6 января во время брифинга для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что ведомство выступает против принятия этого документа, отметив, что такой законопроект «не представляет собой реальных усилий по борьбе с дальнейшей российской агрессией или по защите Украины».

«Наша обеспокоенность состоит в том, что, в случае если его примут, этот законодательный акт будет лишь подрывать единство между нашими европейскими союзниками в тот важный момент, когда нам необходимо выступить единым фронтом в ответ на угрозы со стороны России в отношении Украины», — заявил Прайс.

В свою очередь, агентство Bloomberg 9 января опубликовало статью о том, что на Западе также нет консолидированной позиции в отношении антироссийских санкций, включая рестрикции против «Северного потока — 2».

«По словам тех, кто в курсе данной проблемы, обеспокоенность некоторых крупных европейских государств по поводу негативных экономических последствий повышает риск расхождения во мнениях с США относительно того, насколько сильно нужно ударить по России новыми санкциями в случае, если та вторгнется на Украину», — пишет Bloomberg.

Ссылаясь на свои источники, агентство пишет, что ряд западноевропейских стран — членов ЕС поделились с США обеспокоенностью касательно возможного ущерба для их собственной экономики из-за антироссийских санкций.

«Европейские государства также беспокоятся, что Россия, скорее всего, примет ответные меры, вероятно, даже сократив жизненно важные поставки газа на континент, который и без того испытывает трудности из-за рекордно высоких цен на энергоресурсы», — отмечает Bloomberg.

Кроме того, авторы статьи напоминают, что любые общеевропейские ответные меры должны быть согласованы со всеми 27 странами — членами ЕС, «которые в целом имеют разные взгляды на Россию».

«Бывший чиновник со связями в нынешней администрации США сообщил, что одним из поводов для беспокойства является то, в какой степени поддержку будет оказывать Германия, которая только что завершила строительство газопровода из России «Северный поток — 2», — отмечает издание.

«Провальная линия»

Как отметил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский, последние заявления украинского руководства на тему антироссийских санкций, включая рестрикции против «Северного потока — 2», говорят о том, что Киев последователен в своей агрессивной политике в отношении России.

«Украина не видит причин для изменения своей риторики и набора инициатив. Зеленский решил сделать коньком своего нахождения у власти борьбу с газопроводом. Это информационная кампания, в которой тема «Северного потока — 2» используется для новых обвинений в адрес России», — считает эксперт.

Однако, по мнению Неменского, «эта линия провальная» — заявления украинских властей, обращённые к Европе и США, никак не отразятся на процессе ввода в эксплуатацию газопровода.

«Уже сейчас очевидно, что «Северный поток — 2» будет введён в строй. Это нужно целому ряду европейских стран. Но поскольку у Киева нет новых идей, он ретранслирует старые, уже заезженные воззвания. Украина просто никак не может признать, что вся её политика по противодействию этому проекту потерпела неудачу», — отметил аналитик.

Символика «Северного потока — 2»

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© Stefan Sauer

При этом Неменский считает, что большинство сенаторов и представителей Белого дома попросту проигнорируют призывы украинских властей.

«Газопровод уже невозможно заблокировать, он уже готов, осталось лишь дождаться его сертификации», — напомнил эксперт.

Комментируя призывы украинского посла ввести другие антироссийские санкции, помимо ограничительных мер, касающихся «Северного потока — 2», Неменский заявил, что в ответ Россия также может ввести рестрикции, которые естественным образом негативно отразятся на западной экономике.

«При этом РФ не будет использовать поставки газа в политических целях. Ничего в этом плане не изменится», — подчеркнул аналитик.

Посол Украины в ФРГ в очередной раз «в бесцеремонной манере диктует Европе и Германии, что им делать», отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Киев фактически обрубает сук, на котором сам же и сидит. Украина хочет в ЕС, но в то же время не прекращает агрессивные выпады в адрес ФРГ, ведёт себя неэтично и не в соответствии со статусом страны, которая хотела бы присоединиться к союзу, где существуют определённые нормы поведения, которые Киев соблюдать не намерен», — сказал аналитик.

В свою очередь, политолог-американист Малек Дудаков подчеркнул, что «пугать публику» прекращением поставок российского газа — «любимая практика западных СМИ, включая Bloomberg».

«Однако Москва является добропорядочным партнёром и не пойдёт на подобные меры даже в очень неприятной ситуации, связанной с антироссийскими санкциями», — отметил он в комментарии RT.

По мнению Дудакова, последние выпады украинских властей в адрес РФ, связанные в том числе с санкциями против «Северного потока — 2», лишь в очередной раз подтверждают нацеленность Киева «на откровенно русофобскую политику». По словам эксперта, своими заявлениями Украина безуспешно пытается отдалить запуск трубопровода.

«Администрация Байдена смотрит на эту ситуацию более трезво и рационально, чем Киев или некоторые американские законодатели. Белый дом понимает, что проект крайне важен как для РФ, так и для ФРГ. Поэтому ссориться с этими странами окончательно американские власти не хотят. Но такой подход идёт вразрез как с мнением Киева, так и некоторых кругов в Вашингтоне», — подытожил аналитик.