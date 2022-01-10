«Нет новых идей»: почему Киев в очередной раз потребовал от Европы отказаться от «Северного потока — 2»

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Ирина Таран, Елизавета Комарова
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что европейским странам нужно отказаться от газопровода «Северный поток — 2», и назвал такой шаг частью «жёстких превентивных мер против Москвы». По его словам, Запад не должен идти «ни на какие вялые компромиссы с Россией за счёт украинцев». Мельник также считает, что РФ надо подвергнуть международной изоляции «как государство-изгой». Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил американских сенаторов поддержать законопроект, предполагающий введение США санкций против «Северного потока — 2». По мнению экспертов, поскольку у Киева нет новых идей, он ретранслирует старые, «уже заезженные» призывы, не желая признавать, что политика рестрикций в отношении России потерпела неудачу.
«Нет новых идей»: почему Киев в очередной раз потребовал от Европы отказаться от «Северного потока — 2»
  • Флаг Украины / «Северный поток — 2»
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Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз потребовал от Европы отказаться от газопровода «Северный поток — 2», назвав такой шаг частью необходимых «жёстких превентивных мер против Москвы». Об этом он заявил в интервью для газет медиагруппы Funke.

«Чтобы успеть предотвратить новое вторжение России, наши партнёры в Европе и в США должны принять очень жёсткие превентивные меры против Москвы, — заявил Мельник. — Окончательный запрет на газопровод «Северный поток — 2» должен войти в каталог таких мер».

По мнению украинского дипломата, Запад не должен идти «ни на какие вялые компромиссы с Россией за счёт украинцев». Мельник также считает, что РФ надо подвергнуть международной изоляции «как государство-изгой».

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После заявлений о том, что и как должна сделать Германия в отношении построенного газопровода, дипломат призвал немецкое правительство активно выступить за быстрое вхождение Украины в НАТО и ЕС. Кроме того, он потребовал от Берлина «оставить существующую — абсолютно морально неприемлемую — блокирующую позицию и срочно снабдить Украину необходимым оборонительным вооружением». По словам Мельника, Киев ожидает «масштабной военной поддержки» со стороны Германии.

Стоит отметить, что ранее посол Украины в ФРГ уже выступал с призывами к новому правительству Германии о необходимости введения новых санкций против Москвы. В комментарии Berliner Zeitung 8 декабря 2021 года он призвал федеральное правительство Германии опубликовать список «жёстких карательных мер» в отношении России, включая запрет на работу «Северного потока — 2», в случае если РФ «начнёт военные действия» против Украины. Впрочем, Москва неоднократно отвергала наличие подобных планов.

Антироссийский спектр

Тему введения ограничений в отношении «Северного потока — 2» на днях затронул и президент Украины Владимир Зеленский. Назвав сенаторов США «друзьями», он обратился к ним в Twitter с просьбой поддержать законопроект, выдвинутый республиканцем Тедом Крузом.

Напомним, инициативу проголосовать за рестрикции в отношении «Северного потока — 2» в декабре 2021 года выдвинул американский сенатор от штата Техас Тед Круз. По его мнению, таким образом законодатели «выступят против Путина, остановят российскую агрессию и поддержат Украину, а также, по сути, всю Европу и даже часть правительства Германии».

В документе, предложенном Крузом, говорится о применении ограничительных мер в отношении организаций, которые отвечают за планирование, строительство или эксплуатацию газопровода, а также служащих этих организаций. Кроме того, законопроект предполагает пересмотр конгрессом решения об отмене рестрикций, относящихся к «Северному потоку — 2», в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

В своём Twitter Круз написал, что голосование по законопроекту состоится на этой неделе и что каждый сенатор должен решить для себя, «готов он противостоять России или нет».

Вместе с тем 6 января во время брифинга для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что ведомство выступает против принятия этого документа, отметив, что такой законопроект «не представляет собой реальных усилий по борьбе с дальнейшей российской агрессией или по защите Украины».

«Наша обеспокоенность состоит в том, что, в случае если его примут, этот законодательный акт будет лишь подрывать единство между нашими европейскими союзниками в тот важный момент, когда нам необходимо выступить единым фронтом в ответ на угрозы со стороны России в отношении Украины», — заявил Прайс.

В свою очередь, агентство Bloomberg 9 января опубликовало статью о том, что на Западе также нет консолидированной позиции в отношении антироссийских санкций, включая рестрикции против «Северного потока — 2».

«По словам тех, кто в курсе данной проблемы, обеспокоенность некоторых крупных европейских государств по поводу негативных экономических последствий повышает риск расхождения во мнениях с США относительно того, насколько сильно нужно ударить по России новыми санкциями в случае, если та вторгнется на Украину», — пишет Bloomberg.

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Ссылаясь на свои источники, агентство пишет, что ряд западноевропейских стран — членов ЕС поделились с США обеспокоенностью касательно возможного ущерба для их собственной экономики из-за антироссийских санкций.

«Европейские государства также беспокоятся, что Россия, скорее всего, примет ответные меры, вероятно, даже сократив жизненно важные поставки газа на континент, который и без того испытывает трудности из-за рекордно высоких цен на энергоресурсы», — отмечает Bloomberg.

Кроме того, авторы статьи напоминают, что любые общеевропейские ответные меры должны быть согласованы со всеми 27 странами — членами ЕС, «которые в целом имеют разные взгляды на Россию».

«Бывший чиновник со связями в нынешней администрации США сообщил, что одним из поводов для беспокойства является то, в какой степени поддержку будет оказывать Германия, которая только что завершила строительство газопровода из России «Северный поток — 2», — отмечает издание.

«Провальная линия»

Как отметил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский, последние заявления украинского руководства на тему антироссийских санкций, включая рестрикции против «Северного потока — 2», говорят о том, что Киев последователен в своей агрессивной политике в отношении России.

«Украина не видит причин для изменения своей риторики и набора инициатив. Зеленский решил сделать коньком своего нахождения у власти борьбу с газопроводом. Это информационная кампания, в которой тема «Северного потока — 2» используется для новых обвинений в адрес России», — считает эксперт.

Однако, по мнению Неменского, «эта линия провальная» — заявления украинских властей, обращённые к Европе и США, никак не отразятся на процессе ввода в эксплуатацию газопровода.

«Уже сейчас очевидно, что «Северный поток — 2» будет введён в строй. Это нужно целому ряду европейских стран. Но поскольку у Киева нет новых идей, он ретранслирует старые, уже заезженные воззвания. Украина просто никак не может признать, что вся её политика по противодействию этому проекту потерпела неудачу», — отметил аналитик.

  • Символика «Северного потока — 2»
  • globallookpress.com
  • © Stefan Sauer

При этом Неменский считает, что большинство сенаторов и представителей Белого дома попросту проигнорируют призывы украинских властей.

«Газопровод уже невозможно заблокировать, он уже готов, осталось лишь дождаться его сертификации», — напомнил эксперт.

Комментируя призывы украинского посла ввести другие антироссийские санкции, помимо ограничительных мер, касающихся «Северного потока — 2», Неменский заявил, что в ответ Россия также может ввести рестрикции, которые естественным образом негативно отразятся на западной экономике.

«При этом РФ не будет использовать поставки газа в политических целях. Ничего в этом плане не изменится», — подчеркнул аналитик.

Посол Украины в ФРГ в очередной раз «в бесцеремонной манере диктует Европе и Германии, что им делать», отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Киев фактически обрубает сук, на котором сам же и сидит. Украина хочет в ЕС, но в то же время не прекращает агрессивные выпады в адрес ФРГ, ведёт себя неэтично и не в соответствии со статусом страны, которая хотела бы присоединиться к союзу, где существуют определённые нормы поведения, которые Киев соблюдать не намерен», — сказал аналитик.

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В свою очередь, политолог-американист Малек Дудаков подчеркнул, что «пугать публику» прекращением поставок российского газа — «любимая практика западных СМИ, включая Bloomberg».

«Однако Москва является добропорядочным партнёром и не пойдёт на подобные меры даже в очень неприятной ситуации, связанной с антироссийскими санкциями», — отметил он в комментарии RT.

По мнению Дудакова, последние выпады украинских властей в адрес РФ, связанные в том числе с санкциями против «Северного потока — 2», лишь в очередной раз подтверждают нацеленность Киева «на откровенно русофобскую политику». По словам эксперта, своими заявлениями Украина безуспешно пытается отдалить запуск трубопровода.

«Администрация Байдена смотрит на эту ситуацию более трезво и рационально, чем Киев или некоторые американские законодатели. Белый дом понимает, что проект крайне важен как для РФ, так и для ФРГ. Поэтому ссориться с этими странами окончательно американские власти не хотят. Но такой подход идёт вразрез как с мнением Киева, так и некоторых кругов в Вашингтоне», — подытожил аналитик.

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