«Роль постоянного раздражителя»: как в России отреагировали на слова посла Украины о «холодном душе» для России

В России прокомментировали призыв посла Украины в Германии Андрея Мельника к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о необходимости «холодного душа» для России из-за возможного «вторжения» на Украину. Посол регулярно подталкивает Европу к войне с Россией, констатировали в Совфеде. В Госдуме отметили, что заявления украинского дипломата лишний раз подтверждают, что Украина — недоговороспособная страна, а сегодняшние политики исполняют роль «постоянного раздражителя».

В Госдуме и Совфеде раскритиковали заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, призвавшего канцлера ФРГ Олафа Шольца «устроить холодный душ для России».

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT обратил внимание, что Мельник регулярно «подталкивает Европу к войне с Россией либо оскорбляет европейцев в связи с недостаточно жёстким отношением к Москве».

«Я сомневаюсь, что господин Шольц прислушается к мнению украинского посла. Пока у Украины будет такой посол в Берлине, серьёзного продвижения в отношениях между Украиной и Германией быть не может. Он не созидатель, он разрушитель, это, кстати, его не украшает», — заметил сенатор.

Вместе с тем первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал канцлера ФРГ прагматичным человеком, осознающим, что Берлину выгодно выстраивать дружбу и экономическое сотрудничество с Россией.

«Слушать украинского посла он не будет. Это всё сделано для украинских СМИ, для украинских политиков. Они уже ждали «холодного душа» после переговоров Путина и Байдена — не получилось. Для Германии Украина — это одна из территорий, которая не влияет на геополитические расклады в самой стране, не говоря уже о Европе», — отметил депутат в беседе с RT.

Заявления украинского посла лишний раз подтверждают, что Украина — недоговороспособная страна, а сегодняшние политики исполняют роль «постоянного раздражителя», добавил парламентарий.

«Я уверен в том, что Шольц будет продолжать политику добрососедских отношений с Россией, будет запущен «Северный поток — 2»… Все мировые державы уже находятся в непонимании, что делать с Украиной», — заключил депутат.

Ранее Андрей Мельник в комментарии Berliner Zeitung заявил, что Киев рассчитывает на «сильную дипломатическую инициативу» от Олафа Шольца, которая будет направлена не только на «предотвращение угрозы войны в Европе», но и на «возвращение» Украине Крыма и переход Донбасса под её полный контроль.

«Украинцы однозначно приветствуют все дипломатические усилия наших партнёров, в первую очередь последние телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, нацеленные на то, чтобы с помощью решительного скоординированного предупреждения президенту Путину удержать его от нового военного вторжения на Украину», — заявил изданию Мельник.

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Особые надежды, отмечает издание, посол возлагает на Германию и на «устойчивость трансатлантического партнёрства».

«Трансатлантическое единство имеет для нас огромное значение. Именно сейчас, после выборов нового федерального правительства, необходим мощный голос из Берлина, чтобы обеспечить холодный душ для приготовлений Москвы к войне», — заявил Мельник.

По его словам, Украина призывает Шольца в ближайшие недели созвать саммит в нормандском формате. Также Киев призывает федеральное правительство опубликовать список «жёстких карательных мер» против России, включая запрет на работу «Северного потока — 2», в случае если Россия «начнёт военные действия» против Украины.

Напомним, в последнее время в ряде западных стран и на Украине заявляли о якобы готовящемся «вторжении» России на украинскую территорию. Газета The New York Times со ссылкой на американские и европейские анонимные источники писала, что Вашингтон подталкивает страны Европы к тому, чтобы разработать пакет «экономических и военных мер» для «сдерживания Москвы». В материале отмечается, что американские разведслужбы предупреждают союзников США о том, что «остаётся всё меньше времени» на то, чтобы помешать России «предпринять военные действия в отношении Украины».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию западных СМИ о якобы планах России по вторжению на Украину безосновательным нагнетанием напряжённости и подчеркнул, что Россия никому не угрожает.

«Неоднократно мы на это говорили, что передвижение наших вооружённых сил на нашей территории ни у кого не должно вызывать обеспокоенность, РФ ни для кого не представляет угрозу», — отмечал представитель Кремля.

Владимир Путин также называл заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину алармистскими. В то же время президент подчёркивал, что Киев демонстративно не выполняет свои обязательства по минскому комплексу мер, как и договорённости, достигнутые в нормандском формате.

Политолог Иван Мезюхо, комментируя RT позицию украинского посла, также обратил внимание, что Украина не выполняет Минских соглашений, при этом активно тиражирует западные фейки о якобы планах по российскому «вторжению».

«По содержанию позиция украинского дипломата неадекватна. Господину Мельнику надо бы не обращаться к новому канцлеру Германии, а напрямую разговаривать с собственным президентом Зеленским и призывать его идти по пути минских договорённостей для урегулирования ситуации на востоке страны», — заметил эксперт.

Политолог Руслан Бальбек также предположил, что Германия не согласится с требованиями посла Украины.

«Новый канцлер будет думать о том, как правильно балансировать, чтобы и с Россией всерьёз не разругаться, и к Украине спиной не поворачиваться, ведь это нормально для любого здравомыслящего европейского политика», — заключил он.