«Теперь всё зависит от наших партнёров»: Путин сообщил о готовности «Северного потока — 2» к работе

Владимир Путин заявил, что «Северный поток — 2» готов к работе. По словам президента, участники проекта выполнили поставленную перед ними задачу, и теперь сроки ввода газопровода зависят только от европейских стран. Путин подчеркнул, что начало поставок по магистрали сразу же повлияет на стоимость газа на рынке, а её снижение коснётся не только европейских государств, но и Украины. Сейчас Киев закупает значительные объёмы топлива в ЕС по ценам свыше $1 тыс. за тысячу кубометров, констатировал президент. В свою очередь, в компании Nord Stream 2 AG заявили, что вторая нитка «Северного потока — 2» заполнена техническим газом под давлением, достаточным для начала поставок. При этом в Германии сообщили об отсутствии прогресса в вопросе сертификации независимого оператора газопровода.

Газопровод «Северный поток — 2» готов к работе, сроки начала которой будут зависеть от европейских стран. Такое заявление сделал Владимир Путин, поздравивший участников проекта в ходе совещания о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.

«Хочу поздравить «Газпром» и ваших партнёров по «Северному потоку — 2» с завершением работы по созданию этой крупной дополнительной магистрали и с тем, что она готова к работе. Теперь, конечно, всё зависит от наших партнёров, потребителей в Европе», — сказал президент.

По его словам, как только в ЕС примут решение о начале работы магистрали, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объёмы российского газа (до 55 млрд кубометров в год). Как подчеркнул Путин, новый маршрут послужит решению вопроса о стабилизации цен на европейском рынке.

«Это, безусловно, сразу же повлияет и на цену на рынке, на споте. И все те страны и потребители... сразу, конечно, почувствуют это на себе. Это касается и участников экономической деятельности, и домохозяйств», — отметил глава государства.

Президент добавил, что снижение цен на газ на фоне запуска магистрали повлияет и на украинский рынок, поскольку Киев приобретает «значительный объём газа российского происхождения» по европейским ценам — более $1 тыс. за тысячу кубометров.

«Но, повторяю, это вопросы, которые должны решить наши партнёры в Европе, теперь слово за ними. Мы со своими партнёрами... пятью европейскими компаниями, задачу создания этого дополнительного маршрута выполнили, «Северный поток — 2» готов к работе», — заключил президент.

В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе совещания сообщил, что 29 декабря в 12:58 мск компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока — 2».

«Теперь и первая, и вторая нитки газопровода «Северный поток — 2» находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации», — констатировал он. Миллер напомнил, что новая магистраль является самым протяжённым морским газопроводом в мире (1234 км).

Другие подробности о текущем состоянии газопровода уточнили в пресс-службе компании Nord Stream 2 AG. В сообщении уточняется, что вторая нитка газопровода наполнена так называемым техническим газом в объеме около 177 млн кубометров, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе.

«Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа», — сообщили в пресс-службе.

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Напомним, трубопровод «Северный поток — 2» проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. Он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и РФ. 16 ноября стало известно о приостановке немецким регулятором сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода «Северный поток — 2». Согласно позиции немецкой стороны, Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован как независимый оператор газопровода лишь при условии реорганизации правовой формы. В конце декабря в ФРГ заявили, что изменений в сложившейся ситуации пока нет.

«Наше сообщение для прессы от 16 ноября по-прежнему является актуальным состоянием», — цитирует ТАСС заявление представителя Федерального сетевого агентства Германии. Как напомнили в пресс-службе регулятора, его глава Йохен Хоман ранее заявлял, что не ожидает решения по поводу сертификации в первой половине 2022 года.

При этом вице-премьер России Александр Новак выразил уверенность, что сертификацию газопровода планируется завершить максимум до конца первого полугодия 2022-го.

«Из тех графиков по срокам сертификации, о которых мне известно, она как раз и должна завершиться в течение первого полугодия. Конец первого полугодия — это максимальный срок», — заявил он в интервью РБК.

Новак отметил, что при наличии заинтересованности европейских коллег сертификацию газопровода можно провести быстрее и начать поставки топлива гораздо раньше. Наряду с этим вице-премьер выразил уверенность, что помешать реализации проекта невозможно.

«Мы считаем, что этот проект невозможно сорвать. Он построен в соответствии со всеми требованиями законодательства», — заключил Новак.