Nord Stream 2 сообщил о достаточном давлении для начала поставок по «Северному потоку — 2»
- РИА Новости
Отмечается, что в соответствии с планом нить газопровода была заполнена техническим газом в объёме около 177 млн куб. м, что обеспечивает уровень давления 103 бар.
«Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа», — информировал оператор проекта.
О следующих шагах в компании сообщат дополнительно.
Ранее президент России поздравил компанию «Газпром» и её партнёров по «Северному потоку — 2» с завершением работы над проектом.
Он также отметил, что Россия обладает возможностями наращивать поставки газа на Запад.