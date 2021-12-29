Nord Stream 2 сообщил о достаточном давлении для начала поставок по «Северному потоку — 2»

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Давления в трубе «Северного потока — 2» достаточно, чтобы начать поставки газа, следует из заявления оператора проекта Nord Stream 2 AG.
Nord Stream 2 сообщил о достаточном давлении для начала поставок по «Северному потоку — 2»
  • РИА Новости

Отмечается, что в соответствии с планом нить газопровода была заполнена техническим газом в объёме около 177 млн куб. м, что обеспечивает уровень давления 103 бар.

«Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа», — информировал оператор проекта.

О следующих шагах в компании сообщат дополнительно.

Ранее президент России поздравил компанию «Газпром» и её партнёров по «Северному потоку — 2» с завершением работы над проектом.

Он также отметил, что Россия обладает возможностями наращивать поставки газа на Запад.

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