Путин поздравил «Газпром» и его партнёров по «Северному потоку — 2» с завершением работ

Президент России Владимир Путин поздравил компанию «Газпром» и её партнёров по «Северному потоку — 2» с завершением работы над проектом.

«Хочу поздравить «Газпром» и ваших партнёров по «Северному потоку — 2» с завершением работы по созданию этой крупной дополнительной магистрали и с тем, что она готова к работе», — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту о готовности газопровода к работе.

По словам Миллера, заполнение второй нитки было завершено 29 декабря в 12:58 мск.