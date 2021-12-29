Глава «Газпрома» Миллер доложил Путину о готовности газопровода «Северный поток — 2»

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту России Владимиру Путину, что газопровод «Северный поток — 2» готов к работе. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава «Газпрома» Миллер доложил Путину о готовности газопровода «Северный поток — 2»
  • ©Nord Stream 2

Миллер сообщил президенту, что вторая нитка газопровода наполнена газом до рабочего давления.

По словам Миллера, заполнение второй нитки было завершено 29 декабря в 12:58 мск.

Путин отметил, что первая нитка газопровода была заполнена в октябре.

Ранее президент России заявил, что странам Европы глупо было бы препятствовать запуску «Северного потока — 2», так как дополнительный газ на рынке понизил бы цены на топливо.

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