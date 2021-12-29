Путин заявил о возможностях России наращивать поставки газа на Запад

Россия обладает возможностями наращивать поставки газа на Запад, заявил российский президент Владимир Путин.

«Сейчас с учётом непростой ситуации у наших зарубежных партнёров у России есть возможность наращивать экспорт газа», — цитирует российского лидера РИА Новости.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил Путину, что газопровод «Северный поток — 2» готов к работе.

По его словам, заполнение второй нитки было завершено 29 декабря в 12:58 мск.

Представитель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФАН высказался о ситуации в сфере энергетики Европы.