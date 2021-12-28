Постпред Чижов заявил об отсутствии чётко выраженной позиции ЕС по «Северному потоку — 2»

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов прокомментировал ситуацию с газопроводом «Северный поток — 2».

«Прогноз по срокам я вам не дам», — цитирует РИА Новости Чижова.

Он отметил, что, по его мнению, вопрос о сроках сертификации — прежде всего политический.

Чижов добавил, что «чётко выраженной позиции Евросоюза на сегодняшний момент нет».

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что проект «Северный поток — 2» играет большую геостратегическую роль.

Посол России в Берлине Сергей Нечаев призвал к скорейшему вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».