Постпред Чижов заявил об отсутствии чётко выраженной позиции ЕС по «Северному потоку — 2»
- РИА Новости
«Прогноз по срокам я вам не дам», — цитирует РИА Новости Чижова.
Он отметил, что, по его мнению, вопрос о сроках сертификации — прежде всего политический.
Чижов добавил, что «чётко выраженной позиции Евросоюза на сегодняшний момент нет».
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что проект «Северный поток — 2» играет большую геостратегическую роль.
Посол России в Берлине Сергей Нечаев призвал к скорейшему вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».