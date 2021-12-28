Посол в ФРГ Нечаев: искусственная задержка запуска «Северного потока — 2» никому не нужна
- Reuters
«Искусственная задержка запуска трубопровода никому не нужна», — заявил дипломат в интервью агентству DPA.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT также подчеркнул важность скорейшего завершения сертификации «Северного потока — 2».
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет готов к работе к концу этого года.