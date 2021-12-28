Посол в ФРГ Нечаев: искусственная задержка запуска «Северного потока — 2» никому не нужна

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Посол России в Берлине Сергей Нечаев призвал к скорейшему вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».
Посол в ФРГ Нечаев: искусственная задержка запуска «Северного потока — 2» никому не нужна
  • Reuters

«Искусственная задержка запуска трубопровода никому не нужна», — заявил дипломат в интервью агентству DPA.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT также подчеркнул важность скорейшего завершения сертификации «Северного потока — 2».

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет готов к работе к концу этого года.

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