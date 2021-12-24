Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT подчеркнул важность скорейшего завершения сертификации «Северного потока — 2».

По мнению парламентария, максимальный срок, до которого может продлиться процесс сертификации газопровода, — это середина 2022 года.

«Я думаю, и немецкие предприниматели и домовладельцы надеются, что это будет раньше. При запуске «Северного потока — 2» увеличится объём добычи газа, цена на голубое топливо в Европе упадёт», — подчеркнул Ананских.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет готов к работе к концу этого года.

16 ноября стало известно, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».