Новак надеется на завершение сертификации «Северного потока — 2» в середине 2022 года

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Вице-премьер Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет готов к работе к концу этого года.
Новак надеется на завершение сертификации «Северного потока — 2» в середине 2022 года
  • Reuters

По его словам, российское правительство надеется, что в середине следующего года по газопроводу уже начнутся первые поставки газа.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Он добавил, что процесс сертификации проекта может быть завершён в середине 2022 года.

16 ноября стало известно, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».

После этого компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода «Северный поток — 2», решила учредить дочернюю компанию в Германии, чтобы соответствовать требованиям страны для сертификации немецкой части газопровода.

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