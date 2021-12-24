Новак надеется на завершение сертификации «Северного потока — 2» в середине 2022 года

Вице-премьер Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет готов к работе к концу этого года.

По его словам, российское правительство надеется, что в середине следующего года по газопроводу уже начнутся первые поставки газа.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Он добавил, что процесс сертификации проекта может быть завершён в середине 2022 года.

16 ноября стало известно, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».

После этого компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода «Северный поток — 2», решила учредить дочернюю компанию в Германии, чтобы соответствовать требованиям страны для сертификации немецкой части газопровода.