Глава МИД ФРГ Бербок заявила о геостратегической роли «Северного потока — 2»

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью DPA заявила, что проект «Северный поток — 2» играет большую геостратегическую роль.
Глава МИД ФРГ Бербок заявила о геостратегической роли «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

Она заявила, что «Северный поток — 2» — это не просто частный экономический проект.

«Последние несколько лет с учётом различного восприятия (проекта. - RT) в Европе прояснили, какую геостратегическую роль играет «Северный поток — 2», — цитирует Бербок РИА Новости.

Телеканал Das Erste сообщил, что в сформировавшей новое правительство ФРГ «светофорной» коалиции может возникнуть раскол в связи с разногласиями по вопросу России и «Северного потока — 2».

16 ноября стало известно, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода «Северный поток — 2».

После этого компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода «Северный поток — 2», решила учредить дочернюю компанию в Германии, чтобы  соответствовать требованиям страны для сертификации немецкой части газопровода.

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