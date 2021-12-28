Глава МИД ФРГ Бербок заявила о геостратегической роли «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью DPA заявила, что проект «Северный поток — 2» играет большую геостратегическую роль.

Она заявила, что «Северный поток — 2» — это не просто частный экономический проект.

«Последние несколько лет с учётом различного восприятия (проекта. - RT) в Европе прояснили, какую геостратегическую роль играет «Северный поток — 2», — цитирует Бербок РИА Новости.

Телеканал Das Erste сообщил, что в сформировавшей новое правительство ФРГ «светофорной» коалиции может возникнуть раскол в связи с разногласиями по вопросу России и «Северного потока — 2».

16 ноября стало известно, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода «Северный поток — 2».

После этого компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода «Северный поток — 2», решила учредить дочернюю компанию в Германии, чтобы соответствовать требованиям страны для сертификации немецкой части газопровода.