Das Erste заявил о намечающемся расколе в правительственной коалиции ФРГ из-за России

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Телеканал Das Erste сообщил, что в сформировавшей новое правительство ФРГ «светофорной» коалиции может возникнуть раскол в связи с разногласиями по вопросу России и «Северного потока — 2».
Das Erste заявил о намечающемся расколе в правительственной коалиции ФРГ из-за России
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

«В светофорной коалиции становятся видны первые внешнеполитические разломы», — говорится в сообщении.

Автор Коринна Эмундс отмечает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок пытаются найти общий подход к вопросу отношений с Россией.

По мнению автора материала, Бербок нужно найти собственный внешнеполитический подход, как реагировать на «угрозы» России. 

«Светофорная» коалиция по-прежнему осторожна», — заявляет она.

Также Эмундс сообщает о дискуссиях между «Зелёными» и социал-демократами касательно «Северного потока — 2». По её словам, «Северный поток — 2» стоит перед партиями коалиции, «как слон в посудной лавке».

Ранее вице-премьер Александр Новак выразил надежду на завершение сертификации «Северного потока — 2» в середине 2022 года.

16 ноября стало известно, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».

После этого компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода «Северный поток — 2», решила учредить дочернюю компанию в Германии, чтобы соответствовать требованиям страны для сертификации немецкой части газопровода.

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