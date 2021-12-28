Газовый кризис в ЕС, перебои в торговле и глобальная налоговая реформа: что произошло в мировой экономике в 2021 году

По прогнозам Всемирного банка и ОЭСР, в 2021 году объём глобального ВВП может вырасти на 5,6%. Как отмечают эксперты, мировая экономика восстановится от последствий пандемии COVID-19 быстрее, чем после Второй мировой войны или кризиса 2008-го. Впрочем, на фоне оживления деловой и потребительской активности большинство стран мира столкнулись с высокой инфляцией. Специалисты объясняют это нарушениями цепочек поставок в мировой торговле, а также эффектом от накачивания глобальной экономики деньгами. Помимо этого, уходящий год запомнился взлётом цен на газ в Европе, блокировкой Суэцкого канала, заключением международной налоговой сделки и рекордным подорожанием биткоина.

2021 год стал периодом восстановления мировой экономики от шока пандемии. Начало массовой вакцинации людей от коронавируса, ослабление карантинных ограничений и масштабные стимулирующие программы в ряде государств позволили оживить глобальный потребительский спрос и возобновить работу предприятий.

По итогам уходящего года объём мирового валового внутреннего продукта может увеличиться сразу на 5,6%. К такому выводу в декабре пришли эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ранее аналогичный прогноз представили и специалисты Всемирного банка.

По оценке мировых кредиторов, темпы роста глобального ВВП после рецессии станут максимальными за последние 80 лет. Таким образом, экономика должна оправиться от последствий COVID-19 быстрее, чем после Второй мировой войны и финансового кризиса 2008 года.

Вместе с тем если ещё в начале 2021-го восстановительные процессы в мире шли уверенными темпами, то уже к концу года динамика начала замедляться. Экономисты связывают это с появлением новых штаммов коронавируса и неспособностью обеспечить повсеместно быструю вакцинацию населения.

Так, по оценке Международного валютного фонда (МВФ), очередная волна пандемии и распространение омикрон-штамма повысили неопределённость в отношении дальнейших перспектив глобальной экономики. При этом ситуацию дополнительно усугубляет рост инфляции в мире.

«С ослаблением ограничений динамика спроса повысилась, но ответное увеличение предложения происходит не так быстро. Хотя ожидается, что ценовое давление спадёт в большинстве стран в 2022 году, перспективы инфляции отличаются высокой неопределённостью», — говорится в исследовании МВФ.

Цена пандемии

Одной из причин роста мировых цен стали нарушения глобальных цепочек поставок. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. По его словам, в результате последствий пандемии стоимость перевозки грузов начала стремительно расти, а в мире образовался дефицит целого ряда товаров. Речь идёт, например, о полупроводниках и электронных компонентах.

«Введённые в 2020 году карантинные ограничения обернулись проблемами в работе транспорта. Были нарушены некоторые производства, из-за чего уже в 2021-м произошли сбои в логистических сетях. Краткосрочный эффект также оказала авария в Суэцком канале, когда крупный контейнеровоз полностью перекрыл движение по одному из важнейших торговых маршрутов мира», — отметил Данильцев.

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По словам Александра Данильцева, дополнительное влияние на мировую инфляцию оказали стимулирующие меры государств по поддержке национальных экономик. В 2020 году для борьбы с последствиями пандемии многие центробанки снизили процентные ставки, а также начали печатать деньги и вливать средства в финансовые системы своих стран. Денежная накачка экономик позволила ускорить процесс восстановления, но позже обернулась разгоном цен.

«В рамках антикризисных программ в экономику были закачены очень большие деньги. Причём это происходило по всему миру. Конечно, такие действия не сразу отразились на инфляции, поскольку общая экономическая активность в 2020 году оставалась слабой. Однако, как только началось общее восстановление и потребительский спрос начал расти, цены стали реагировать соответствующим образом», — пояснил Данильцев.

Как полагают специалисты МВФ, если инфляционное давление будет приобретать всё более широкие масштабы, многим странам придётся раньше времени сворачивать стимулирующие программы и ужесточать денежно-кредитную политику. В этих условиях эксперты фонда призывают центробанки действовать аккуратно, чтобы не спровоцировать панику на финансовых рынках.

Топливный всплеск

Одним из самых запоминающихся событий 2021 года эксперты называют ажиотажный рост мировых цен газ. Заметнее всего ситуация отразилась на Европе, где резкое удорожание топлива привело к девятикратному увеличению стоимости электроэнергии и банкротству ряда предприятий.

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Если ещё в январе биржевые котировки газа на европейском рынке колебались вблизи отметки $230 за 1 тыс. кубометров, то уже в середине декабря значение ненадолго приближалось к $2200 за 1 тыс. кубометров — впервые за всё время наблюдений. Отметим, что в настоящий момент показатель скорректировался до $1200.

Главной причиной роста цен эксперты называют острую нехватку топлива в ЕС. Быстрое восстановление экономики, неблагоприятные погодные условия и проблемы с возобновляемыми источниками энергии привели к значительному повышению спроса на газ. На этом фоне резервы топлива начали уверенно снижаться.

Положение дел ухудшилось после того, как сократились поставки сжиженного природного газа. Крупным добывающим государствам стало выгоднее экспортировать топливо в Азию, а не в Европу.

«Предложение не было готово к скачку спроса, в результате чего возник дисбаланс. На рынке образовался дефицит, а заполненность газохранилищ в Европе упала до минимума за десять лет. Локально ситуацию усугубили новости о более длительной задержке «Северного потока — 2» и остановке транзита через газопровод Ямал — Европа», — отметил в разговоре с RT аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

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Уверенный рост в 2021 году показали и цены на нефть. В январе стоимость барреля эталонной марки Brent колебалась в диапазоне $50—55, а в октябре обновила трёхлетний максимум и превысила $86. В конце ноября — начале декабря после выявления штамма «омикрон» котировки опустились ниже $70 за баррель. Впрочем, на сегодняшний день нефть уже отыграла часть потерь и торгуется вблизи $78 за баррель.

«Мы видим, что рынок восстанавливается. В прошлом году восстановился частично, в этом году (спрос вырос. — RT) примерно на 6 млн баррелей (в сутки. — RT). Я надеюсь, что в следующем 2022 году мы уже выйдем на баланс спроса и предложения докризисного уровня», — заявил в декабре российский вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

По его мнению, стабилизировать ситуацию в отрасли и уменьшить волатильность цен позволили действия стран — участниц сделки ОПЕК+. Напомним, летом 2021 года в связи с ростом потребления топлива в мире участники альянса стали постепенно увеличивать добычу углеводородов для поддержания баланса между спросом и предложением.

Как отметил Новак, в ОПЕК+ внимательно следят за ситуацией на рынке и готовы в случае необходимости принимать оперативные решения. При этом, по мнению вице-премьера, в 2022 году цены продолжат оставаться вблизи уровня $75 за баррель.

Налоговый альянс

В 2021 году 136 государств мира, включая Россию, заключили соглашение о проведении международной налоговой реформы. Инициатива предусматривает введение с 2023 года минимального налога в размере 15% на доходы транснациональных корпораций. Ставка будет применяться к компаниям с выручкой больше €750 млн.

«Инициатором соглашения стали США, которым было важно установить порядок глобального налогообложения крупных высокотехнологичных компаний. Сейчас Штаты настроены повышать налоги у себя, но при этом не хотят, чтобы бизнес переносил производство в другие страны», — объяснил в интервью RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

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Как полагает специалист, сделка может стать выгодной для большинства участников. Согласно оценкам ОЭСР, партнёрство позволит перераспределить между странами более $125 млрд прибыли от примерно 100 крупнейших международных корпораций.

«Если американская компания или её филиал работают на территории определённой страны, государство сможет облагать её налогом минимум в 15%. Это дополнительные доходы для бюджета. В то же время для США — это гарантия того, что крупный бизнес не улизнёт в другие юрисдикции», — пояснил Абрамов.

По мнению эксперта, пострадать от инициативы могут государства, которые традиционно привлекали иностранный бизнес низкими налоговыми ставками. Таким образом, соглашение станет важным шагом на пути к завершению эпохи офшоров, не исключает экономист.

Возвращение биткоина

К знаковым событиям в мировой экономике за прошедшие 12 месяцев эксперты относят и масштабный рост криптовалютного рынка. С января по апрель стоимость биткоина выросла почти в два раза и впервые за всё время наблюдений достигала $64,86 тыс. за монету. Летом цифровой актив резко подешевел до $29—30 тыс., но уже осенью его цена вновь начала расти и в сентябре установила новый исторический максимум — $68,79 тыс. В настоящий момент биткоин торгуется вблизи $51 тыс.

Как рассказал RT ведущий аналитик EXANTE Янис Кивкулис, в первой половине года рынок цифровых монет рос за счёт так называемого эффекта упущенной выгоды. В страхе не купить криптовалюту по привлекательной цене игроки массово вкладывали деньги в электронный актив.

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«В то же время крупные компании стали активно внедрять криптовалюты в качестве способов оплаты и покупали их на свободные средства. Примечательным моментом также стало решение Сальвадора признать биткоин официальным платёжным средством в стране», — отметил Кивкулис.

По его словам, в середине года давление на рынок оказали действия Китая. Власти КНР ввели ряд запретов на операции с криптовалютами, а также начали бороться с майнингом. Между тем осенью позитивной новостью для инвесторов стал запуск первого в мире биткоин-ETF. Речь идёт о специальном фонде, ценные бумаги которого торгуются на бирже по цене биткоина. Появление инструмента упростило покупку криптовалют для рядовых инвесторов.

«В целом мы видим, что на рынок приходит всё больше серьёзных игроков. На этом фоне импульсы роста и спада в будущем могут быть уже не столь острыми, как в предыдущие годы», — заключил Кивкулис.