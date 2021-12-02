«Будем мониторить ситуацию»: как итоги переговоров стран ОПЕК+ могут отразиться на стоимости нефти

В четверг, 2 декабря, цена нефти Brent впервые с конца августа опускалась ниже $66 за баррель, после чего восстановилась до $70. Рынок неоднозначно отреагировал на итоги заседания стран ОПЕК+. По итогам переговоров стороны решили не менять условия сделки и продолжить увеличение нефтедобычи с января. Ранее многие специалисты не исключали, что на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса альянс пересмотрит свои планы и не станет дополнительно наращивать производство углеводородов. Как полагают аналитики, в ближайшее время нефтяные цены могут ещё незначительно снизиться, но уже к концу года начнут расти. Как динамика котировок может отразиться на рубле — в материале RT.

В четверг, 2 декабря, мировые цены на нефть опустились до минимума за последние три с половиной месяца. В ходе вечерних торгов стоимость сырья эталонного сорта Brent на бирже ICE в Лондоне снижалась на 4,5% — до $65,8 за баррель. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё в конце августа. Впрочем, после этого котировки восстановились до $70 за баррель.

Рынок неоднозначно отреагировал на итоги переговоров между странами — участницами соглашения ОПЕК+. На заседании в четверг представители государств решили оставить без изменений ранее согласованные планы и с января 2022 года продолжить увеличивать добычу нефти.

«На январь месяц мы подтвердили увеличение совместной добычи на 400 тыс. баррелей в сутки. Это вызвано, прежде всего, тем, что мы видим, что рынок сбалансирован, восстанавливается постепенно спрос», — заявил по итогам заседания российский вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удерживать стоимость нефти от значительных колебаний.

Летом 2021 года в связи с восстановлением глобальной экономики от последствий пандемии потребление топлива в мире начало заметно расти. В этих условиях с августа страны — экспортёры нефти стали постепенно увеличивать добычу углеводородов — на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно.

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На фоне последовательных действий ОПЕК+ нефтяные цены планомерно росли в течение нескольких месяцев. Так, в октябре стоимость барреля Brent обновила трёхлетний максимум и ненадолго приближалась к $87.

Вместе с тем в ноябре нефтяные котировки перешли к резкому снижению и в конце месяца опустились до $70 за баррель. Отчасти давление на цены оказало решение США и ещё нескольких стран направить на рынок дополнительные объёмы сырья из своих стратегических резервов. Впрочем, главной причиной удешевления нефти стали новости о выявлении нового штамма коронавируса, который получил название «омикрон».

Всемирная организация здравоохранения включила обнаруженный штамм в группу «вариантов, вызывающих обеспокоенность» и предупредила о высоком риске глобального распространения этой мутации. Инвесторы, в свою очередь, начали опасаться введения новых локдаунов в разных странах и, как следствие, торможения мировой экономики, а также падения спроса на топливо. Панические настроения игроков и привели к снижению нефтяных цен, отмечают аналитики.

В этих условиях многие специалисты не исключали, что страны ОПЕК+ пересмотрят свои планы и не станут дополнительно увеличивать добычу нефти. Впрочем, государства пока решили не торопиться и сохранить действующие договорённости. Об этом в беседе с RT рассказал главный аналитик по нефтегазовому сектору «Открытие Инвестиции» Алексей Кокин.

«Для ОПЕК+ важна репутация осторожного и ответственного участника рынка. Решение отклониться от согласованного ранее графика повышения квот добычи дало бы рынку сильный сигнал. Это бы означало, что альянс рассматривает омикрон-штамм как серьёзную угрозу для спроса и готов на неё реагировать. Однако, похоже, в ОПЕК+ не захотели принимать такое важное решение в отсутствие надёжной информации о новом штамме», — объяснил Алексей Кокин.

Как заявили в ОПЕК, стороны планируют продолжить работу с пристальным вниманием к развитию пандемии. Участники альянса намерены и дальше отслеживать ситуацию на рынке и при необходимости будут готовы внести корректировки, говорится в пресс-релизе.

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По словам Александра Новака, в настоящий момент сохраняется неопределённость относительно влияния штамма «омикрон» на потребление топлива в мире. Как отметил вице-премьер, в результате возобновления карантинных ограничений сегодня можно наблюдать снижение «мобильной активности» в Европе и Африке. Впрочем, такая ситуация наблюдается не везде, подчеркнул Новак.

«В Америке, в Латинской Америке увеличение, в Азии — увеличение мобильной активности, поэтому надо наблюдать. Мы будем безусловно с другими странами мониторить ситуацию, как это будет влиять на мобильность населения», — добавил вице-премьер.

Ценовой коридор

В результате сохранения действующих условий сделки ОПЕК+ нефтяные цены могут ещё незначительно снизиться в ближайшее время. Такую точку зрения в интервью RT выразила заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. По её мнению, цена барреля Brent может временно опускаться до $64—65. Впрочем, как отметил в разговоре с RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов, до конца 2021 года котировки в среднем будут находиться в диапазоне $68—72 за баррель.

Любопытно, что российская валюта не отреагировала на колебания нефтяных цен после прошедших переговоров. Так, вечером в четверг курс доллара снижался более чем на 1% — до 73,5 рубля, а курс евро — на 0,5%, до 83,3 рубля.

Впрочем, специалисты считают, что динамика стоимости сырья будет оставаться одним из определяющих факторов для нацвалюты в декабре. По Мнению Натальи Мильчаковой, в случае нового снижения цен на нефть курс доллара может вырасти до 75—76 рублей. В то же время, как полагает Игорь Галактионов, к концу 2021 года показатель может опуститься до 70—72 рублей.