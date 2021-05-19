Биткоин против юаня: почему действия китайских властей привели к обвалу на рынке криптовалют

На торгах 19 мая курс биткоина падал более чем на 14% и впервые с начала февраля опускался ниже отметки $40 тыс. По словам экспертов, главной причиной обвала стали действия китайских властей. Так, накануне центробанк КНР запретил финансовым учреждениям и компаниям страны оказывать услуги, связанные с криптовалютой. Специалисты не исключают, что таким образом Китай пытается минимизировать влияние биткоина на рынке и освободить нишу для цифрового юаня. Уже в 2022 году азиатская республика планирует запустить свою электронную валюту в широкий оборот. Между тем инициатива Пекина не отразится на долгосрочных перспективах биткоина, уверены аналитики.

В среду, 19 мая, курс биткоина резко обвалился на международных торгах. В начале дня электронная монета дешевела почти на 14,5% — до $38,7 тыс. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в первой половине февраля. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

Вслед за биткоином традиционно стали снижаться и курсы других цифровых активов. Так, например, в начале торгов котировки эфириума падали на 19% (до $2,84 тыс.), а рипла — на 15% (до $1,37). При этом общая стоимость всех криптовалют опускалась более чем на $300 млрд и достигала $1,81 трлн.

«Ярким событием для рынка стало сообщение о новых криптовалютных запретах в Китае. Сегодня в КНР сосредоточены основные майнинговые мощности по выпуску биткоина. На этом фоне любые ограничения со стороны одной из крупнейших экономик мира остро воспринимаются рынком», — объяснил RT директор по развитию TradingView в России Виталий Кирпичёв.

18 мая Народный банк Китая объявил о запрете для финансовых учреждений и компаний оказывать услуги, связанные с криптовалютными операциями, а также использовать цифровые активы в качестве средства платежа. Помимо этого, регулятор предупредил инвесторов о возможных рисках при торговле электронными валютами.

«В последнее время цены на криптовалюты колеблются крайне резко. Возобновились спекуляции, что серьёзно подрывает безопасность активов населения и нарушает экономический и финансовый порядок», — говорится в сообщении китайского центробанка в мессенджере WeChat.

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Как отмечают эксперты, запрет на операции с криптовалютами в Китае спровоцировал панику среди инвесторов. В результате участники рынка стали активно выводить деньги из цифровых активов, что и привело к падению стоимости биткоина и его аналогов.

«Новая информация переворачивает с ног на голову имевшиеся представления о позиции китайских властей. Ещё в апреле Народный банк Китая заявлял, что цифровые валюты могут обладать ценностью и в будущем правительство может задуматься об изменении регулирования рынка электронных денег», — отметил в беседе с RT руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Напомним, ещё в 2017 году финансовые власти КНР начали вводить жёсткое регулирование в отношении криптовалют на территории страны. Так, например, центробанк Китая официально запретил ICO (первичное размещение криптовалют).

Между тем продолжение запретительной политики может быть мотивировано не только желанием китайского руководства оградить людей от криптовалютных рисков, но и стратегическими целями финансовых властей страны. Такую точку зрения в интервью RT выразил президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Юрий Припачкин.

«В принципе, заявления китайского регулятора о новых ограничениях легко объяснимы. Таким способом КНР пытается расчистить нишу для своего цифрового юаня, выпуск которого уже не за горами», — пояснил Припачкин.

Первые испытания цифрового юаня начались в Китае ещё в 2020 году. Тогда в экспериментальном режиме электронную валюту ввели в оборот власти городов Шэньчжэнь и Сучжоу.

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В феврале 2021 года в стране прошла третья фаза эксперимента. Около 50 тыс. жителей Пекина с помощью лотереи получили по 200 цифровых юаней (около $31) в виртуальных конвертах. В течение недели, во время празднования Нового года по лунному календарю, участники инициативы могли потратить полученные деньги на покупки в онлайн-магазинах и физических торговых точках.

Ввести новую форму расчётов в широкий оборот планируется уже к началу зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине. При этом власти КНР намерены предоставить доступ к цифровым юаням не только гражданам страны, но и иностранцам. Об этом в апреле заявил замглавы Народного банка Китая Ли Бо.

Впрочем, ожидаемый запуск собственной цифровой валюты Китаем и рядом других стран, включая Россию, не приведёт к полному вытеснению биткоина с рынка электронных денег, уверен Юрий Припачкин. По его словам, главная криптовалюта уже завоевала доверие многих инвесторов и заняла весомую нишу в отрасли.

«В целом сейчас на рынке пока что назрела коррекция, многие игроки выводят деньги из криптовалюты в попытке зафиксировать полученную прибыль. Не исключаю, что на этом фоне в течение месяца курс биткоина может ещё снизиться до диапазона $32—36 тыс. за монету. Тем не менее, по нашим прогнозам, до конца 2021 года цена актива возобновит рост и способна превысить отметку $100 тыс.», — заключил Припачкин.