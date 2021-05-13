Угольный фактор: курс биткоина обвалился после решения Tesla приостановить продажи машин за криптовалюту

На торгах в четверг, 13 мая, курс биткоина обвалился почти на 15% и в моменте опускался ниже $47 тыс. Электронная монета резко подешевела после того, как производитель электромобилей Tesla решил приостановить использование криптовалюты для покупки своих машин. По словам главы компании Илона Маска, сжигание угля при выработке электроэнергии для майнинга цифровых денег пагубно сказывается на окружающей среде. В этих условиях многие организации могут последовать примеру Tesla и также отказаться от внедрения криптовалют в свои операции, не исключают эксперты. Как в этих условиях может измениться курс электронной монеты — в материале RT.

В четверг, 13 мая, биткоин резко подешевел на международных торгах. В начале дня стоимость электронной монеты падала почти на 15% — до $46,98 тыс. В середине торговой сессии курс восстановился до $50 тыс., но при этом всё ещё оставался заметно ниже, чем накануне. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

Вслед за биткоином похожую динамику показали и другие цифровые активы. Так, например, в начале торгов эфириум дешевел почти на 7,4% (до $3,6 тыс.), а рипл — на 16% (до $1,25). При этом общая стоимость всех криптовалют падала более чем на $440 млрд и в моменте опускалась до $2,07 трлн.

Обвал мирового рынка электронных денег опрошенные RT эксперты во многом связывают с негативной реакцией инвесторов на заявление Илона Маска. По его словам, компания Tesla приостановила использование биткоина для покупки производимых ею машин.

«Нас тревожит стремительный рост использования ископаемых видов топлива — в особенности угля, который по сравнению с любым другим топливом даёт самые пагубные выбросы, — для майнинга биткоинов и осуществления биткоин-транзакций. Криптовалюта во многом хорошая идея, мы считаем, что у неё есть хорошие перспективы, но нельзя допускать, чтобы от этого сильно страдала окружающая среда», — написал Маск в Twitter.

© REUTERS/Maxim Shemetov

Отметим, что биткоин существует на основе технологии блокчейн — единой базы данных, которая содержит информацию обо всех осуществлённых транзакциях. По задумке разработчиков, в отличие от бесконечно печатающихся бумажных денег число биткоинов ограниченно и может составлять максимум 21 млн криптомонет.

Эмиссия биткоинов происходит за счёт майнинга — решения сложных математических задач и появления нового блока в сети блокчейн. Каждый такой блок представляет собой массив данных, куда вносится информация о транзакциях, осуществлённых после создания предыдущего блока. В качестве награды за решение задачи майнеры получают биткоины.

В настоящий момент таким образом уже «добыто» 18,7 млн биткоинов. Между тем с каждым годом поиск новых блоков в сети блокчейн становится сложнее и требует всё больших вычислительных мощностей.

«Уже сейчас затраты электричества на поддержание платёжной системы биткоина составляют около 1% от всей мировой электроэнергии. Это сравнимо с потреблением одной европейской страны. Для выработки электроэнергии человечество по-прежнему сжигает уголь, использует нефть и газ. Так что прямое воздействие популярности майнинга в мире на экологию очевидно», — объяснил RT директор по маркетингу криптовалютной p2p-площадки Chatex Александр Хвойницкий.

Решение Tesla заставило инвесторов пересмотреть свои оценки относительно дальнейших перспектив биткоина. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил руководитель инвестиционного департамента ICBF Аарон Хомский. По его словам, ранее многие игроки рынка ожидали, что со временем всё больше компаний в мире начнут использовать электронные монеты в своих операциях.

«Теперь же компании, которые вынашивали подобные планы, могут последовать примеру Tesla и на время заморозить внедрение такой возможности. Впрочем, увеличение доли «чистого» майнинга с использованием возобновляемых источников энергии и давление клиентов могут заставить пересмотреть это решение», — считает Хомский.

Как рассказал RT директор криптобиржи Binance в России и СНГ Глеб Костарёв, в настоящий момент экологичный майнинг уже активно применяют в Исландии, Канаде и Китае. При этом, по мнению специалиста, со временем все страны должны перейти на этот вид «добычи» биткоинов.

По прогнозу Александра Хвойницкого, в случае заявлений со стороны крупных майнеров об ответственном отношении к экологии ситуация на рынке криптовалют может стабилизироваться. В этих условиях курс биткоина способен длительное время находиться в диапазоне $40—60 тыс., предполагает эксперт.

«Впрочем, если для рынка появятся новые негативные факторы, то цена биткоина рискует упасть ниже $40 тыс. и опуститься вплоть до отметки $29 тыс.», — добавил аналитик.

Однако делать прогнозы сейчас практически невозможно, так как ситуация может измениться очень быстро под воздействием самых разных причин, резюмировал он.

Между тем значительную поддержку биткоину оказывает наметившийся рост мировой инфляции. Об этом RT рассказал президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

«При разгоне инфляции инвесторы всё чаще вкладывают средства в перспективные активы, включая биткоин. На этом фоне распродажи криптовалют будут происходить всё реже, а спрос останется высоким, что сыграет в пользу биткоина. По нашим прогнозам, до конца года курс электронной монеты может выйти на трёхзначный уровень и превысить $100 тыс.», — заключил Припачкин.