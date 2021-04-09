«До $100 тыс. за монету»: глава крупнейшей криптобиржи в мире — о росте курса биткоина и будущем цифрового рубля

За время пандемии коронавируса мировой спрос на криптовалюты значительно вырос, а в перспективе цена самой популярной цифровой монеты — биткоина — может достичь $100 тыс. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал основатель крупнейшей криптобиржи в мире Binance Чанпэн Чжао. По его словам, растущая популярность цифровых денег будет способствовать постепенному отказу в ряде стран от бумажных купюр и банковских карт при оплате товаров и услуг. При этом Россия следует общемировому тренду, подчеркнул эксперт. Так, ожидаемое введение цифрового рубля позволит снизить число мошеннических операций и минимизировать риски для банков, уверен специалист.

— В 2020 году пандемия COVID-19 стала серьёзным вызовом как для мировой экономики в целом, так и конкретно для глобального финансового сектора. По вашему мнению, как именно коронавирус повлиял на рынок криптовалют?

— В прошлом году мировые рынки столкнулись с беспрецедентной волатильностью и нестабильностью в экономиках и странах, которые и без того были довольно уязвимыми. На фоне всеобщей неопределённости, ускорения инфляции и негативного влияния коронакризиса на традиционные финансовые активы многие люди стали чаще обращать внимание на биткоин и другие криптовалюты в качестве альтернативного способа вложения денег.

Именно это и подтолкнуло криптовалютный рынок к новым высотам. Значительно вырос интерес к цифровым деньгам со стороны традиционных инвесторов, заметно увеличилось количество корпоративных клиентов. По итогам 2020 года число привлечённых на биржу институциональных клиентов на 68% превысило показатель 2019-го.

Долгосрочные экономические последствия коронавируса неизвестны. Помимо этого, мы ещё находимся в эпицентре серьёзных экономических потрясений и исторической волатильности, поэтому я считаю, что биткоин и другие криптовалюты продолжат дорожать и будут находиться в авангарде позитивных изменений.

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

— Как в этих условиях может измениться курс биткоина в ближайшее время?

— Развитие криптовалютной отрасли в 2020 году заложило новую основу для дальнейшего роста. Макроэкономические условия прошлого года, отчасти усугублённые пандемией, будут по-прежнему влиять на институциональных инвесторов и подталкивать их к поиску новых способов защитить деньги от инфляции.

На этом фоне мы видели, как биткоин вновь достиг своего ценового пика в марте, и, по моему мнению, есть большая вероятность, что в перспективе курс может дойти до $100 тыс. за монету.

— На фоне стремительного подорожания биткоина многие эксперты вновь начали предупреждать об угрозе финансового пузыря. Насколько эти опасения оправданны, с вашей точки зрения?

— Мы не ожидаем, что быстрый рост курса биткоина может привести к формированию пузыря. Не секрет, что на рынке есть и более волатильные и непредсказуемые инструменты, чем криптовалюты. Например, те же акции Tesla, однако мало кто задумывается о том, что вложения в этот актив также могут быть рисковыми.

Вместе с тем спрос на криптовалюты остаётся стабильным, и мы полагаем, что он продолжит постепенно расти по мере того, как всё больше компаний будут принимать цифровые монеты в качестве способа оплаты.

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— Насколько криптовалюты популярны в России? Какие цифровые монеты чаще всего покупают россияне?

— Россия является одним из самых активных рынков в глобальной криптоиндустрии. Согласно результатам опроса пользователей Binance в России и СНГ, биткоин — ключевой криптоактив у россиян (60,5%). Также в топ-3 у российских инвесторов входят эфириум и Binance Coin.

— В октябре 2020 года Банк России анонсировал идею по созданию и внедрению цифрового рубля. Как такие действия регулятора могут отразиться на российском рынке цифровых денег?

— Сейчас многие центральные банки занимаются масштабным исследованием этого рынка и уже проводят различные эксперименты с её внедрением. С точки зрения проникновения блокчейн-технологий в повседневную жизнь людей подобные инициативы вызывают только уважение.

На наш взгляд, главным положительным результатом внедрения цифрового рубля станет обеспечение эффективного замещения денежных средств в сочетании с контролем над незаконным использованием актива. Также запуск национальной криптовалюты позволит снизить негативные последствия для банков за счёт уменьшения их роли в создании денег.

— В чём преимущества криптовалют перед реальными деньгами? На ваш взгляд, стоит ли ожидать, что криптовалюты когда-нибудь будут признаны платёжным средством в большинстве государств?

— Да, определённо. Около 11% респондентов в недавнем глобальном опросе Binance Research заявили, что они используют криптовалюту для оплаты, а для 71,5% пользователей из России и СНГ важно иметь возможность оплачивать товары и услуги криптовалютой.

Криптовалютные платежи — это область, в которой в прошлом году произошёл значительный прогресс, но она ещё не получила широкого признания. Это может быть в основном связано с тем, что существующие системы фиатных платежей являются всё ещё более привычными и их довольно сложно быстро заменить. В этом направлении, на мой взгляд, лучшей стратегией может быть объединение традиционных платёжных инструментов с криптовалютными.

— На фоне роста стоимости криптовалют увеличились и случаи кибермошенничества в этой сфере. Как идёт борьба с мошенническими схемами? Какие правила стоит соблюдать, чтобы обезопасить свои криптоактивы?

— Мы выявляем мошенничество, используя как собственный канал данных об угрозах, так и работая со сторонними каналами. Еженедельно мы удаляем более 100 фейковых веб-сайтов, приложений и учётных записей в социальных сетях, где используется наш бренд.

В прошлом году мы запустили кампанию #StaySAFU, направленную на повышение безопасности наших пользователей. В рамках кампании мы поделились статистикой по фишингу и мошенничеству в криптоиндустрии, распространённым типам мошенничества с криптовалютой, методам социальной инженерии и кибератакам, способам защиты учётных записей и сбережениям в криптовалюте. Также важно отметить, что мы обучаем пользователей избегать негативных инцидентов, связанных с безопасностью.