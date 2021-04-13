Цифровой ажиотаж: курс биткоина впервые превысил $63 тысячи

Во вторник, 13 апреля, цена биткоина впервые за всю историю превысила отметку $63 тыс. Рекордный рост курса эксперты во многом связывают с ажиотажным притоком денег в цифровой актив. По их словам, инвесторы стали массово покупать электронные монеты в преддверии выхода на биржу криптовалютной торговой площадки Coinbase. Кроме того, интерес игроков к биткоину и его аналогам подогревают новости о планах Morgan Stanley и Goldman Sachs открыть доступ к цифровым деньгам для своих клиентов. Как полагают аналитики, на фоне высокого спроса криптовалюты могут дополнительно подорожать в ближайшее время. Вместе с тем специалисты предупреждают о сохраняющейся вероятности обвала рынка электронных монет.

На торгах во вторник, 13 апреля, цена биткоина обновила исторический рекорд. Курс электронной монеты поднимался почти на 5% и впервые за всё время наблюдений достигал $63,2 тыс.

Вслед за биткоином похожую динамику показали и другие криптовалюты. Так, например, эфириум дорожал на 1,5%, до $2,2 тыс. — максимального уровня за всю историю. Одновременно стоимость рипла увеличивалась на 25% и впервые с января 2018 поднималась до $1,7, цена лайткоина росла на 8%, до $270 — самой высокой отметки с декабря 2017-го.

Общая стоимость всех криптовалют за последние сутки выросла почти на $70 млрд и в моменте поднималась выше $2,15 трлн. Такие данные приводит портал CoinMarketCap.

Наблюдаемое подорожание криптовалют во многом связано с возросшим притоком денег в цифровые активы, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По его словам, мировые инвесторы нарастили вложения в биткоин и его аналоги в преддверии одного из наиболее ожидаемых событий для рынка электронных монет — выхода на биржу торговой криптовалютной площадки Coinbase.

«Как ожидается, уже 14 апреля Coinbase разместит свои акции на фондовой бирже NASDAQ и в результате станет первой публичной компанией криптовалютного сектора. Игроки рынка получат возможность инвестировать деньги в цифровые монеты за счёт покупки ценных бумаг Coinbase. Такое предложение уже сейчас вызвало ажиотаж инвесторов», — пояснил Деев.

Кроме того, одной из причин заметного роста цен на криптовалюты стали новости о намерении нескольких крупных игроков финансовой отрасли выйти на рынок цифровых денег. Об этом RT рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley планирует разрешить своим инвестфондам приобретать криптовалюту на сумму не более 25% от общего объёма активов, которые находятся под их управлением. В то же время один из крупнейших в мире инвестбанков Goldman Sachs предоставит своим клиентам возможность инвестировать в криптовалюту. Эти шаги дополнительно подогревают интерес к цифровым деньгам», — отметил Переславский.

Примечательно, что многие инвесторы используют биткоин и другие цифровые валюты в качестве защитных активов. Таким мнением с RT поделилсяпервый вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Валерий Романюк. Как объяснил эксперт, на фоне роста мировой инфляции покупка электронных монет становится одним из наиболее надёжных способов сбережения денег.

«Всё больше крупных игроков вкладываются в биткоин наряду с золотом. Все понимают, что делать вложения в одни только доллары сегодня уже невозможно», — добавил Романюк.

По его мнению, в случае отсутствия серьёзных глобальных геополитических или экономических потрясений курс биткоина продолжит расти и может достигнуть $75 тыс.

Ранее основатель крупнейшей криптобиржи в мире Binance Чанпэн Чжао не исключил достижения отметки в $100 тыс. за монету в перспективе.

«Развитие криптовалютной отрасли в 2020 году заложило новую основу для дальнейшего роста. Макроэкономические условия прошлого года, отчасти усугублённые пандемией, будут по-прежнему влиять на институциональных инвесторов и подталкивать их к поиску новых способов защитить деньги от инфляции», — предположил Чжао в интервью RT.

Reuters

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Между тем опрошенные RT эксперты предупреждают о по-прежнему сохраняющихся рисках для покупателей цифровых денег. Поскольку биткоин ничем не обеспечен, ажиотажный рост курса электронной монеты может в любой момент смениться резким обвалом под влиянием рыночных настроений, считают специалисты.

«Таким образом, до конца года с ценой биткоина может произойти что угодно — от сильного роста до окончательного падения. За криптовалютой не стоит экономика какой-либо страны или бизнес компании. Всё это — вопрос спроса и предложения на рынке, а также манипуляций ценой», — объяснил в разговоре с RT директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов.

В то же время, как подчеркнул Чанпэн Чжао, в настоящий момент спрос на криптовалюты остаётся стабильным и в дальнейшем будет расти по мере того, как всё больше компаний будут выходить на рынок цифровых денег. Похожей оценки придерживается и руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

«Можно предположить, что курс биткоина продолжит плавный волнообразный рост в течение 2021 года. На наш взгляд, возможна коррекция курса, но в среднесрочной перспективе мы ожидаем подорожания биткоина до $66,36 тыс.», — заключил Юрий Мазур в разговоре с RT.