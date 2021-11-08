Цифровой перегрев: грозит ли мировому рынку криптовалют новый обвал

Общая стоимость всех криптовалют мира впервые превысила $3 трлн. Эксперты связывают это с резким подорожанием двух крупнейших цифровых активов — биткоина и эфириума. Специалисты не исключают, что в ближайшее время курсы цифровых активов будут обновлять исторические максимумы. В то же время аналитики предупреждают о рисках перегрева криптовалютного рынка. Вслед за достижением рекордных ценовых уровней отрасль может столкнуться с резким падением в результате действий спекулянтов, отмечают эксперты.

На торгах в понедельник, 8 ноября, общая стоимость всех криптовалют мира поднималась более чем на 4% и в моменте достигала $3,02 трлн. Значение стало самым высоким за всё время наблюдений. Об этом свидетельствуют данные портала CoinGecko.

За последние сутки капитализация рынка электронных монет увеличилась более чем на $100 млрд. Наблюдаемую динамику опрошенные RT специалисты во многом связывают с резким подорожанием биткоина и эфириума. На долю обеих криптовалют приходится 60% всех торгуемых цифровых активов.

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Отметим, что в ходе торговой сессии понедельника курс биткоина рос примерно на 7% и впервые почти за три недели превышал $66,5 тыс. Одновременно стоимость эфириума поднималась на 5%, до $4,8 тыс. — максимального уровня за всю историю.

«Резкий рост курсов биткоина, эфириума и других активов связан с небывалой активностью американских властей в сфере регулирования торговли криптовалютами. Кроме того, важную роль играет принятие оплат цифровыми монетами ведущими торговыми сетями в Штатах. Так, например, компания Walmart устанавливает 200 биткоин-банкоматов по всей стране», — отметил в разговоре с RT директор по развитию криптобанка Chatex в СНГ Александр Хвойницкий.

По словам экспертов, приток денежных вложений на мировой рынок криптовалют заметно усилился ещё в октябре. Так инвесторы отреагировали на запуск первого в мире биткоин-ETF. Речь идёт о специальном фонде, ценные бумаги которого торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже по цене биткоина.

«Биткоин-ETF открыл двери для инвестиций в криптовалюту большому числу игроков рынка, которые не могут вкладывать деньги в активы, если те не обращаются на организованных биржах. То есть аудитория покупателей биткоина заметно расширилась, что было позитивно воспринято самим рынком», — рассказал RT ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис.

По его мнению, при сохранении текущих условий цена биткоина будет стремиться к отметке $80 тыс. за монету. Похожей оценки также придерживается финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь. Согласно его прогнозу, в ближайшее время стоимость крупнейшей криптовалюты может составить $75,2 тыс., а до конца года — приблизиться к психологическому уровню $100 тыс.

«Высокие риски»

Вместе с тем опрошенные RT специалисты не исключают, что вслед за достижением рекордных уровней цены на криптовалюты могут резко обрушиться. Примечательно, что за последние несколько лет рынок цифровых активов уже дважды сталкивался с подобной ситуацией.

«Вполне резонно ожидать, что возвращение курса биткоина к историческим максимумам сформирует основы для так называемого синдрома упущенной выгоды. В страхе не купить криптовалюту по привлекательной цене игроки начнут массово инвестировать в цифровую монету. Однако такое развитие событий станет косвенным сигналом приближения криптозимы, как уже было в 2018 году», — предположил Янис Кивкулис.

Напомним, впервые ажиотажный рост криптовалютного рынка произошёл в 2017 году. Тогда с января по декабрь биткоин подорожал более чем в 20 раз — с $900 до $20 тыс. — и даже успел ненадолго войти в пятёрку крупнейших валют мира. Впрочем, уже в 2018 году стоимость цифрового актива обвалилась приблизительно на 80% — с $20 тыс. за монету до $3—4 тыс. Одновременно капитализация мирового рынка криптовалют рухнула почти в семь раз — с $850 млрд до $130 млрд.

«Инвесторы предъявляют к криптовалютам довольно высокие спекулятивные требования. Игрокам нужно, чтобы цена электронной монеты регулярно обновляла исторические максимумы, а возможности для применения цифрового актива только росли. Если подобные позитивные новости прекращаются, рынок начинает быстро терять интерес наиболее активных спекулянтов. Именно это и произошло в 2018-м», — добавил Кивкулис.

Reuters

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Примечательно, что следующий взрывной рост курса биткоина произошёл только в конце 2020 — начале 2021-го. Тогда с декабря по апрель цена электронной монеты поднялась почти в четыре раза и достигала $63,5 тыс. Впрочем, уже в конце весны рынок начал стремительно падать после ужесточения криптовалютного регулирования в КНР.

Так, в мае Народный банк Китая запретил финансовым учреждениям и компаниям принимать криптовалюты в качестве средства платежа и оказывать услуги, связанные с цифровыми активами. Более того, в июне регулятор потребовал от кредитных организаций и платёжных операторов КНР усилить контроль над операциями клиентов для пресечения сделок и транзакций с биткоином и его аналогами. Одновременно с этим китайские власти начали бороться с майнингом на территории страны.

На этом фоне с мая по июль 2021 года стоимость биткоина упала до $30 тыс. В то же время общая стоимость всех криптовалют обрушилась с $2,6 трлн до $1,3 трлн. Хотя сейчас рынок уже полностью оправился от потерь, инвесторы всё ещё предупреждают о рисках вложения денег в цифровые монеты.

«Стоит понимать, что инвестирование в криптовалюту всегда связано с высокими рисками. Иначе получать доходность в 100% и более в год попросту невозможно. Криптовалютный рынок крайне манипулятивный, в любой момент может произойти резкая коррекция, и к этому необходимо быть готовым всегда», — считает Чэнь Лиминь.

Более того, как отметил Александр Хвойницкий, в настоящий момент растёт число так называемых «мусорных» криптовалют. Увеличение их доли рискует обернуться перегревом рынка, уверен специалист.

«Перегрев рынка возможен, поскольку вместе с основными валютами дорожают и «мусорные» активы, рост котировок которых стимулируется ажиотажным спросом, модой и хайпом. Эти тенденции могут привести к коррекции рынка», — заключил Хвойницкий.