Контроль над монетой: курс биткоина упал ниже $30 тысяч впервые с января
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Во вторник, 22 июня, цена биткоина резко упала на международных торгах. В середине дня курс электронной монеты снижался на 12% — до $28,9 тыс. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в январе. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.
Вслед за биткоином заметно подешевели и другие цифровые активы. Так, например, во время торгов стоимость эфириума падала почти на 15% (до $1,7 тыс.), рипла — на 25% (до $0,51), а Dogecoin — почти на 30% (до $0,16). При этом общая стоимость всех криптовалют опускалась более чем на $200 млрд и достигала $1,16 трлн.
Отметим, что вечером рынок сумел отыграть часть потерь, а курс биткоина восстановился до $32 тыс. Впрочем, котировки главной криптовалюты и других цифровых активов по-прежнему оставались ниже, чем накануне.
Обвал на мировом рынке электронных денег опрошенные RT эксперты во многом связывают с действиями Народного банка Китая. 21 июня регулятор КНР потребовал от кредитных организаций и платёжных операторов страны усилить контроль над операциями клиентов для пресечения сделок и транзакций с криптовалютой.
«Спекулятивная торговля виртуальными валютами дестабилизирует экономический и финансовый порядок, порождает риски такой преступной деятельности, как незаконный перевод активов и отмывание денег, а также ставит под угрозу благосостояние людей», — пояснили в китайском центробанке.
В мае власти азиатской республики запретили финансовым учреждениям и компаниям принимать криптовалюты в качестве средства платежа и оказывать услуги, связанные с цифровыми активами. До этого руководство страны также вводило ограничения в отношении торговли электронными деньгами и размещения криптовалют на бирже.
«Предыдущие запреты в Китае касались в основном процессов, связанных с владением криптовалютами. Сейчас же под удар попали вообще любые сделки с цифровыми активами. При этом ответственность за выполнение требований властей, по сути, возложена на плечи крупнейших финансовых организаций», — объяснил в разговоре с RT основатель компании DAO Consensus Илья Чураков.
Отключение от сети
Помимо ужесточения требований к банкам и финансовым организациям, Пекин развернул и широкую борьбу с майнингом криптовалют на территории страны. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур. По его словам, текущее положение дел оказывает дополнительное давление на мировой рынок электронных денег.
Напомним, что биткоин существует на основе технологии блокчейн — единой базы данных, которая содержит информацию обо всех осуществлённых операциях. Эмиссия биткоинов происходит за счёт майнинга — решения сложных математических задач и появления нового блока в сети блокчейн. Каждый такой блок представляет собой массив данных, куда вносится информация о транзакциях, осуществлённых после создания предыдущего блока. В качестве награды за решение задачи майнеры получают биткоины.
«В разных регионах Китая муниципальные службы ограничивают подачу электроэнергии, из-за чего уже приостановили свою деятельность несколько майнинговых ферм. Подобные меры по борьбе с добычей криптовалюты принимаются, в частности, в провинции Сычуань, которая является одним из лидеров в КНР по объёму добычи биткоина», — рассказал Юрий Мазур.
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По данным Центра альтернативных финансов Кембриджского университета, в настоящий момент на долю Китая приходится более 65% майнинговых мощностей мира. На этом фоне глобальный рынок чувствительно реагирует на любое ужесточение регулирования в азиатской республике, считает Юрий Мазур.
«Заявления властей КНР в этом году подкрепляются мощными действиями. Это говорит о серьёзности намерений Пекина снизить интерес к неподконтрольным для государства электронным активам. Давление на криптовалютный рынок в Китае, скорее всего, продолжится. Видимо, таким образом власти страны расчищают дорогу на рынке электронных денег для собственного проекта — цифрового юаня», — добавил Мазур.
Напомним, первые испытания цифрового юаня начались в Китае ещё в 2020 году. Тогда в экспериментальном режиме электронную валюту ввели в оборот власти городов Шэньчжэнь и Сучжоу.
В феврале 2021 года в стране прошла третья фаза эксперимента. Около 50 тыс. жителей Пекина с помощью лотереи получили по 200 цифровых юаней (около $30) в виртуальных конвертах. В течение недели, во время празднования Нового года по лунному календарю, участники инициативы могли потратить полученные деньги на покупки в онлайн-магазинах и физических торговых точках.
Ввести новую форму расчётов в широкий оборот планируется уже к началу зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине. При этом власти КНР намерены предоставить доступ к цифровым юаням не только гражданам страны, но и иностранцам. Об этом в апреле заявил замглавы Народного банка Китая Ли Бо.
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Цифровое переселение
Как полагает Юрий Мазур, в ближайшее время курс биткоина может дополнительно снизиться и достигнуть $25 тыс. за монету. Впрочем, дальнейшее падение цен способно привлечь новых покупателей на рынок электронных денег, уверен ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис. В этом случае после очередного обвала стоимость биткоина может со временем вернуться в диапазон $30—35 тыс.
«Кроме того, майнеры из Китая могут переехать в США, что воспринимается экспертами как сугубо положительный фактор. В этом случае биткоин начнут майнить на экологически чистой энергии в Техасе», — предположил Кивкулис.
По мнению Ильи Чуракова, мировой рынок криптовалют продолжит оставаться под давлением в течение следующих нескольких недель. Тем не менее уже осенью курсы цифровых монет могут вновь войти в уверенную фазу роста, считает специалист. Согласно его оценке, в этом случае зимой курсу биткоина удастся вернуться к $60 тыс.
В то же время глава Центробанка России Эльвира Набиуллина накануне в интервью kp.ru заявила, что самой опасной стратегией инвестирования являются спекулятивные криптоактивы.
«Самая опасная из всех стратегий, конечно, — спекулятивные криптоактивы. Цена очень волатильна, потери могут быть просто колоссальными», — подчеркнула она.