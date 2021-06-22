Контроль над монетой: курс биткоина упал ниже $30 тысяч впервые с января

На торгах во вторник, 22 июня, курс биткоина падал на 12% и впервые с января опускался ниже $30 тыс. Эксперты связывают негативную динамику с действиями китайских властей. Накануне центробанк КНР потребовал от финансовых организаций страны усилить контроль за действиями клиентов и пресечь операции с цифровыми деньгами. Помимо этого, Пекин продолжает ограничивать возможности для добычи новых электронных монет. По мнению специалистов, таким образом власти азиатской республики готовятся к полномасштабному запуску цифрового юаня и пытаются минимизировать роль криптовалют на финансовом рынке. Как в этих условиях может измениться курс биткоина до конца года — в материале RT.

Во вторник, 22 июня, цена биткоина резко упала на международных торгах. В середине дня курс электронной монеты снижался на 12% — до $28,9 тыс. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в январе. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

Вслед за биткоином заметно подешевели и другие цифровые активы. Так, например, во время торгов стоимость эфириума падала почти на 15% (до $1,7 тыс.), рипла — на 25% (до $0,51), а Dogecoin — почти на 30% (до $0,16). При этом общая стоимость всех криптовалют опускалась более чем на $200 млрд и достигала $1,16 трлн.

Отметим, что вечером рынок сумел отыграть часть потерь, а курс биткоина восстановился до $32 тыс. Впрочем, котировки главной криптовалюты и других цифровых активов по-прежнему оставались ниже, чем накануне.

Обвал на мировом рынке электронных денег опрошенные RT эксперты во многом связывают с действиями Народного банка Китая. 21 июня регулятор КНР потребовал от кредитных организаций и платёжных операторов страны усилить контроль над операциями клиентов для пресечения сделок и транзакций с криптовалютой.

«Спекулятивная торговля виртуальными валютами дестабилизирует экономический и финансовый порядок, порождает риски такой преступной деятельности, как незаконный перевод активов и отмывание денег, а также ставит под угрозу благосостояние людей», — пояснили в китайском центробанке.

В мае власти азиатской республики запретили финансовым учреждениям и компаниям принимать криптовалюты в качестве средства платежа и оказывать услуги, связанные с цифровыми активами. До этого руководство страны также вводило ограничения в отношении торговли электронными деньгами и размещения криптовалют на бирже.

«Предыдущие запреты в Китае касались в основном процессов, связанных с владением криптовалютами. Сейчас же под удар попали вообще любые сделки с цифровыми активами. При этом ответственность за выполнение требований властей, по сути, возложена на плечи крупнейших финансовых организаций», — объяснил в разговоре с RT основатель компании DAO Consensus Илья Чураков.

Отключение от сети

Помимо ужесточения требований к банкам и финансовым организациям, Пекин развернул и широкую борьбу с майнингом криптовалют на территории страны. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур. По его словам, текущее положение дел оказывает дополнительное давление на мировой рынок электронных денег.

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Напомним, что биткоин существует на основе технологии блокчейн — единой базы данных, которая содержит информацию обо всех осуществлённых операциях. Эмиссия биткоинов происходит за счёт майнинга — решения сложных математических задач и появления нового блока в сети блокчейн. Каждый такой блок представляет собой массив данных, куда вносится информация о транзакциях, осуществлённых после создания предыдущего блока. В качестве награды за решение задачи майнеры получают биткоины.

«В разных регионах Китая муниципальные службы ограничивают подачу электроэнергии, из-за чего уже приостановили свою деятельность несколько майнинговых ферм. Подобные меры по борьбе с добычей криптовалюты принимаются, в частности, в провинции Сычуань, которая является одним из лидеров в КНР по объёму добычи биткоина», — рассказал Юрий Мазур.

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По данным Центра альтернативных финансов Кембриджского университета, в настоящий момент на долю Китая приходится более 65% майнинговых мощностей мира. На этом фоне глобальный рынок чувствительно реагирует на любое ужесточение регулирования в азиатской республике, считает Юрий Мазур.

«Заявления властей КНР в этом году подкрепляются мощными действиями. Это говорит о серьёзности намерений Пекина снизить интерес к неподконтрольным для государства электронным активам. Давление на криптовалютный рынок в Китае, скорее всего, продолжится. Видимо, таким образом власти страны расчищают дорогу на рынке электронных денег для собственного проекта — цифрового юаня», — добавил Мазур.

Напомним, первые испытания цифрового юаня начались в Китае ещё в 2020 году. Тогда в экспериментальном режиме электронную валюту ввели в оборот власти городов Шэньчжэнь и Сучжоу.

В феврале 2021 года в стране прошла третья фаза эксперимента. Около 50 тыс. жителей Пекина с помощью лотереи получили по 200 цифровых юаней (около $30) в виртуальных конвертах. В течение недели, во время празднования Нового года по лунному календарю, участники инициативы могли потратить полученные деньги на покупки в онлайн-магазинах и физических торговых точках.

Ввести новую форму расчётов в широкий оборот планируется уже к началу зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине. При этом власти КНР намерены предоставить доступ к цифровым юаням не только гражданам страны, но и иностранцам. Об этом в апреле заявил замглавы Народного банка Китая Ли Бо.

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Цифровое переселение

Как полагает Юрий Мазур, в ближайшее время курс биткоина может дополнительно снизиться и достигнуть $25 тыс. за монету. Впрочем, дальнейшее падение цен способно привлечь новых покупателей на рынок электронных денег, уверен ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис. В этом случае после очередного обвала стоимость биткоина может со временем вернуться в диапазон $30—35 тыс.

«Кроме того, майнеры из Китая могут переехать в США, что воспринимается экспертами как сугубо положительный фактор. В этом случае биткоин начнут майнить на экологически чистой энергии в Техасе», — предположил Кивкулис.

По мнению Ильи Чуракова, мировой рынок криптовалют продолжит оставаться под давлением в течение следующих нескольких недель. Тем не менее уже осенью курсы цифровых монет могут вновь войти в уверенную фазу роста, считает специалист. Согласно его оценке, в этом случае зимой курсу биткоина удастся вернуться к $60 тыс.

В то же время глава Центробанка России Эльвира Набиуллина накануне в интервью kp.ru заявила, что самой опасной стратегией инвестирования являются спекулятивные криптоактивы.