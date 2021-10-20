Цифровой максимум: курс биткоина впервые превысил $66 тысяч

В среду, 20 октября, курс биткоина обновил исторический рекорд и вплотную приблизился к отметке $67 тыс. Такую динамику специалисты связывают с возросшим притоком инвестиций в криптовалюту. Участники рынка начали активнее покупать цифровую монету после запуска первого биткоин-ETF на торговой площадке в Нью-Йорке. Речь идёт о специальном фонде, ценные бумаги которого торгуются на бирже по цене биткоина. По словам экспертов, за счёт появления такого инструмента инвесторам стало проще приобретать криптовалюты. Между тем специалисты по-прежнему предупреждают о высоких рисках, связанных с вложением денег в цифровые активы.

На торгах в среду, 20 октября, курс биткоина обновил исторический максимум. Стоимость электронной монеты поднималась на 7% и впервые за всё время наблюдений достигла $66,93 тыс.

Вслед за биткоином похожую динамику показали и другие криптовалюты. Так, например, Ethereum подорожал на 8,2%, до $4,1 тыс., Ripple — на 6,3%, до $1,15, а Binance Coin — на 3,9%, до $504,9.

Общая стоимость всех криптовалют за последние сутки выросла почти на $155 млрд и в моменте поднималась выше $2,64 трлн. Такие данные приводит портал CoinMarketCap.

Как рассказал в интервью RT директор криптобиржи Binance в Восточной Европе Глеб Костарёв, причиной резкого удорожания цифровых монет стал запуск первого биткоин-ETF. Речь идёт о специальном фонде, ценные бумаги которого торгуются на бирже по цене биткоина. Соответствующие торги стартовали 19 октября на фондовой площадке в Нью-Йорке.

«Для криптовалютной индустрии это одно из главных событий 2021 года. Думаю, что в ближайшее время мы увидим большой приток розничных и институциональных инвесторов, которые ранее опасались инвестиций в биткоин по причине не совсем прозрачного регулирования отрасли и сложности входа на рынок», — отметил Костарёв.

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Как пояснил специалист, с помощью ETF розничные инвесторы будут иметь доступ к торговле электронными монетами напрямую через обычный брокерский счёт. В результате отпадёт необходимость хранить цифровые активы на криптовалютных площадках.

Примечательно, что после запуска ETF инвесторы начали массово покупать криптовалюты. В результате запасы биткоинов на торговых площадках мира упали до трёхлетнего минимума. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании CryptoQuant.

Как предположил в беседе с RT директор по развитию криптобанка Chatex в СНГ Александр Хвойницкий, за счёт интереса инвесторов к новому инструменту приток денежных вложений в цифровые монеты может заметно увеличиться в ближайшее время. В этих условиях курс биткоина способен обновить новые рекорды до конца года, уверен специалист.

«Если не будет серьёзных плохих новостей для рынка, то к Новому году цена биткоина может превысить уровень $70—75 тыс. или даже достигнуть $100 тыс., как многие ожидали ещё год назад. Однако всё будет зависеть именно от внешнего новостного и событийного фона», — подчеркнул Хвойницкий.

Похожей точки зрения придерживается и руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По его мнению, дальнейший рост стоимости цифровых монет может быть ограничен в случае ужесточения регулирования криптовалютной отрасли в разных странах.

«На мой взгляд, пока сложно однозначно сказать, как долго продлится наблюдаемое удорожание криптовалют. Дело в том, что в течение практически всего этого года для крипторынка формировался крайне негативный фон, связанный с усилением регулирования цифровых активов в разных государствах, и особенно, конечно, в Китае», — отметил специалист.

Reuters

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Напомним, что весной Пекин развернул активную борьбу с рынком электронных монет. Так, в мае Народный банк Китая запретил финансовым учреждениям и компаниям принимать криптовалюты в качестве средства платежа и оказывать услуги, связанные с цифровыми активами. Более того, в июне регулятор потребовал от кредитных организаций и платёжных операторов КНР усилить контроль над операциями клиентов для пресечения сделок и транзакций с биткоином и его аналогами. Одновременно с этим китайские власти начали бороться с майнингом на территории страны.

Отметим, что биткоин существует на основе технологии блокчейн — единой базы данных, которая содержит информацию обо всех осуществлённых ранее транзакциях. Эмиссия биткоинов происходит за счёт майнинга — решения сложных математических задач и появления нового блока в сети блокчейн. Каждый такой блок представляет собой массив данных, куда вносится информация о транзакциях, осуществлённых после создания предыдущего блока. В качестве награды за решение задачи майнеры получают биткоины.

По данным специалистов Кембриджа, ещё до официальных запретов на долю Китая приходилось не менее 50% мировых майнинговых мощностей. На этом фоне ограничительные действия со стороны Пекина спровоцировали резкий обвал биткоина и ряда других криптовалют.

Хотя на сегодняшний день рынок цифровых активов уже полностью оправился от потерь, вложения в криптовалюты по-прежнему остаются рискованными, считает Артём Деев. Он объясняет это в первую очередь вероятностью новых колебаний на рынке.