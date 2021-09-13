«Идёт активная разработка платформы»: когда в России могут начать использовать цифровые рубли

В Центробанке и Министерстве финансов России ожидают, что до 2030 года цифровой рубль начнут активно использовать наряду с наличными и безналичными деньгами. По мнению специалистов, новое средство платежа позволит повысить доступность и снизить стоимость финансовых услуг для граждан и бизнеса. В декабре 2021 года власти планируют представить прототип платформы цифрового рубля, а уже в первом квартале 2022-го — начать первые испытания прототипа платформы. Эксперты не исключают, что применение электронной нацвалюты значительно повысит безопасность денежных операций в стране.

Одним из ключевых проектов в области цифровизации в России в ближайшие девять лет станет запуск цифрового рубля. Речь идёт о создании третьей формы денег, выпускаемой Центробанком. Об этом говорится в проекте Стратегии развития финансового рынка страны до 2030 года. В понедельник, 13 сентября, Министерство финансов и ЦБ представили документ на общественное обсуждение.

«Введение цифрового рубля будет способствовать дальнейшему развитию платёжной инфраструктуры, повышению конкуренции и распространению новых инновационных финансовых инструментов, а также росту доступности и сокращению стоимости услуг для граждан и бизнеса», — отмечается в проекте.

Напомним, разработку электронной нацвалюты Банк России анонсировал ещё в октябре 2020 года.

По задумке регулятора, прототип платформы цифрового рубля должен появиться к декабрю 2021-го, а уже в первом квартале 2022-го ЦБ планирует начать первые тестирования.

Ожидается, что в перспективе новое платёжное средство будет обращаться наряду с наличными и безналичными рублями.

«В настоящее время идёт активная разработка платформы. Пока мы не видим никаких препятствий к внедрению цифрового рубля», — цитирует ТАСС слова первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой.

Отметим, что Центробанк выпускает наличные деньги в виде банкнот, каждая из которых имеет уникальный номер, а безналичные рубли представляют собой записи на счетах в коммерческих банках. В свою очередь, цифровому рублю регулятор присвоит форму уникального кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке.

«Для обычного потребителя оплата цифровыми рублями практически ничем не будет отличаться от безналичного расчёта. На стадии испытаний этой технологии никаких серьёзных изменений в жизни людей и бизнеса не произойдёт. Однако позже, по мере роста популярности этой валюты, её преимущества смогут ощутить многие», — отметил в разговоре с RT директор по маркетингу криптовалютной p2p-площадки Chatex Александр Хвойницкий.

Упрощение системы расчётов при использовании цифрового рубля приведёт к снижению комиссий за платежи и переводы. Такого мнения придерживается заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Сегодня тариф межбанковского перевода у крупных кредитных организаций может доходить до 1,5% от суммы операции, это колоссальные деньги. При цифровом рубле граждане смогут иметь кошелёк напрямую в Центробанке. Это даст возможность создать хорошую цифровую платформу с облегчённым способом расчётов между людьми. Посредники в той или иной мере останутся, но их роль резко снизится», — пояснил экономист в интервью RT.

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Помимо удешевления переводов, цифровой рубль также позволит значительно повысить безопасность денежных операций. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

«Ещё одно важное отличие цифрового рубля заключается в том, что он является своеобразной сшивкой двух способов оплаты. Оплата наличными возможна в офлайн-режиме, в то время как оплата по карте может производиться только при наличии связи с банком в момент зачисления транзакции. Цифровой рубль позволяет производить оплату как при наличии интернета, так и без него», — добавил Мазур.

По его словам, в настоящий момент конкуренция на рынке платежей замедлилась. Так, комиссии и скорость переводов у всех операторов находятся примерно на одинаковом уровне, а новые сервисы практически не развиваются. На этом фоне введение цифрового рубля может стать вызовом для традиционного финансового сектора, считает Мазур.

«Банкам и платёжным сервисам придётся вкладывать в инфраструктуру и развивать услуги переводов для физлиц и юрлиц, снижать цены. Те компании, которые не захотят или не смогут эффективно приспособиться к новым условиям, покинут финансовый рынок. Это глобальное изменение, которое может отразиться на позициях не только региональных сервисов платежей, но и таких гигантов, как Visa и Mastercard», — полагает специалист.

Электронный консультант

Любопытно, что Стратегия развития финансового рынка также предусматривает более широкое применение искусственного интеллекта. В частности, речь идёт об использовании специальных роботов-помощников, которые будут помогать клиентам в совершении транзакций, а также выборе различных услуг.

«Использование на финансовом рынке роботов-помощников поможет клиентам принимать правильные финансовые решения, что особенно важно для граждан, у которых могут отсутствовать достаточные финансовые знания и в достаточной мере финансовая дисциплина», — говорится в документе.

По словам Александра Хвойницкого, основными сферами применения искусственного интеллекта в финансовой отрасли являются биржевая торговля, анализ рисков и банковское дело. Как подчеркнул эксперт, главное преимуществе ИИ — возможность оценки большого объёма данных и построения прогнозов.

«На бытовом уровне использование этих технологий означает оптимизацию всех процессов, сокращение участия людей в повседневной работе кредитной организации. Уже сегодня менеджеров требуется меньше, в онлайн-банках с работой часто справляются боты», — отметил специалист.

Как рассказал Александр Абрамов, сейчас всё более широкое распространение приобретают роботизированные инвестиционные советники. По словам эксперта, хотя услуга по большей части остаётся полезной, некоторые организации злоупотребляют подобными сервисами и зачастую используют их для того, чтобы продать клиенту не нужный ему финансовый продукт.

На этом фоне планы Минфина и ЦБ предусматривают создание требований и условий к применению ИИ. Помимо этого, предполагается ограничение использования высокорисковых финансовых инструментов и криптовалют.

«В условиях запуска цифрового рубля и развития платёжных инструментов правительство Российской Федерации и Банк России продолжат противодействовать использованию денежных суррогатов, учитывая, что оно несёт высокие риски для граждан, а также может затруднять эффективное проведение макроэкономической политики, направленной на формирование благоприятных экономических условий», — говорится в документе.