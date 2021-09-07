Цифровое волнение: что привело к резким колебаниям курса биткоина

Во вторник, 7 сентября, цена биткоина достигла максимального уровня за последние четыре месяца, после чего упала на 16%. Колебания курса усилились после новости о признании криптовалюты официальным платёжным средством в Сальвадоре. Как ожидают местные власти, инициатива откроет новые возможности для бизнеса, а также позволит привлечь туристов. Впрочем, специалисты предупреждают о рисках подобного решения и сомневаются, что примеру республики последует большинство других государств. Между тем в России пока не готовы признавать биткоин платёжным средством, заявил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такой шаг не принесёт экономике «ничего, кроме вреда».

Во вторник, 7 сентября, торги на мировом рынке криптовалют сопровождаются резкими колебаниями курса биткоина. В первой половине дня электронная монета дорожала более чем на 2% — до $52,85 тыс. Значение стало самым высоким с середины мая. Впрочем, уже вечером стоимость цифрового актива резко обвалилась (на 16%) и опускалась до $43,3 тыс. Такие данные приводит портал CoinMarketCap.

Как отметил в разговоре с RT руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур, в начале торгов инвесторы позитивно отреагировали на сообщение об официальном признании биткоина платёжным средством в Сальвадоре. Соответствующий закон был одобрен ещё в начале июня и официально вступил в силу 7 сентября.

«Участники рынка опасались, что власти страны пока не смогут создать инфраструктуру для криптовалюты. Преодоление этого риска, конечно же, вызвало всплеск интереса со стороны инвесторов. Впрочем, наблюдаемый ажиотаж оказался неустойчивым. Крипторынку свойственны динамичные движения, поэтому резкий рост и последующая коррекция более чем на 10% вполне вписываются во внутридневную логику», — считает Юрий Мазур.

Как сообщил президент Сальвадора Найиб Букеле, власти республики уже приобрели 550 биткоинов и в ближайшее время планируют купить ещё больше криптовалюты. В руководстве страны ожидают, что использование цифровых монет откроет больше возможностей для бизнеса, позволит снизить финансовые расходы и привлечь туристов.

«Как в случае со всеми инновациями, процесс накопления опыта в сфере использования биткоина в Сальвадоре потребует некоторого времени. Таковы все пути прогресса, результата невозможно достичь за день или месяц. Но мы должны избавиться от моделей прошлого. Сальвадор имеет право двигаться по пути превращения в страну первого мира», — заявил Найиб Букеле.

В первую очередь решение властей Сальвадора признать биткоин официальным средством платежа позволит упростить трансграничные переводы. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис.

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«В прошлом году сальвадорцы отправили домой почти $6 млрд из-за границы, в основном из США. Эта сумма эквивалентна примерно 23% ВВП республики. Введение биткоин-банкоматов, по подсчётам властей, должно сэкономить населению $400 млн в год», — рассказал эксперт.

Как полагает Юрий Мазур, определённую пользу экономике от инициативы может принести дополнительный приток инвестиций в страну. Более того, если в республике появится возможность обменивать биткоины на американские доллары, это позволит привлечь криватовалютных туристов и бизнес, ориентирующийся на цифровые активы, уверен аналитик.

«Стоит отметить, что Сальвадор долгое время обходился без собственной национальной валюты, заменив её на американский доллар. В связи с тем, что значительная часть ВВП страны основывается на международных переводах, биткоин выглядит вполне рациональным способом снизить зависимость от доллара, но при этом сохранить поток переводов в страну», — добавил Мазур.

В то же время решение властей рискует привести к увеличению доли теневого сектора в экономике, считает Янис Кивкулис. Помимо этого, как подчеркнул специалист, население Сальвадора по большей части не доверяет биткоину в связи с сильными колебаниями курса криптовалюты. Также в стране всё ещё слабое проникновение интернета, что затрудняет доступ к цифровым монетам, добавил аналитик.

С оглядкой на риски

По мнению Юрия Мазура, со временем примеру Сальвадора могут последовать и некоторые другие страны со слабыми национальными валютами. В первую очередь речь может идти о государствах Латинской Америки. Между тем большинство экономик вряд ли предпримут такой шаг в обозримой перспективе, считает руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

«Другие государства не захотят поступиться своим денежным суверенитетом, оставив возможность влиять на происходящее в экономике алгоритму и отказавшись от инструментов денежно-кредитной политики», — пояснил Хомский в разговоре с RT.

Отметим, что Россия в настоящий момент не готова признавать биткоин или другие криптовалюты официальным платёжным средством. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. По его словам, для такого решения «нет ни малейшего повода».

«Такие квазивалюты ничем не обеспечены... Де-факто приравнивание их к денежным инструментам, конечно, ничего, кроме вреда, финансовой экономической системе нанести не может, если речь идёт о полном признании в качестве платёжного средства», — отметил Песков во время общения с журналистами.

Как предположил Янис Кивкулис, замена рубля биткоином могла бы создать серьёзную неопределённость относительно перспектив российской экономики. Такое положение дел, в свою очередь, напугало бы инвесторов и привело к масштабному оттоку капитала из страны, считает аналитик. Более того, в случае признания криптовалюты официальным платёжным средством Центробанк рискует потерять контроль над денежной массой, отметил Юрий Мазур. По его словам, в этом случае вырастет угроза появления серых схем и финансовых преступлений.

«Положительные качества криптовалют, скорее всего, будут учтены в цифровом рубле, разработкой которого сейчас занимается Центральный банк. При этом операции будут контролироваться регулятором, и риск угрозы финансовой системе будет нивелирован», — заключил Мазур.