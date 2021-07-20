Цифровой риск: почему курс биткоина упал вслед за нефтью и фондовыми биржами

Во вторник, 20 июля, курс биткоина на мировых торгах падал более чем на 6% и впервые за месяц опустился ниже $30 тыс. Криптовалюта резко подешевела после массовых распродаж на нефтяном и фондовых рынках. Как объясняют эксперты, настроения инвесторов ухудшились на фоне роста заболеваемости COVID-19 в мире. Помимо этого, давление на курс электронной монеты по-прежнему оказывает ужесточение регулирования криптовалютной отрасли в ряде стран. Как в этих условиях может измениться стоимость биткоина до конца года — в материале RT.

Во вторник, 20 июля, цена биткоина резко снизилась на мировых торгах. В начале дня электронная монета дешевела на 6,5% — до $29,36 тыс. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё 22 июня. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

Похожую динамику продемонстрировали и другие криптовалюты. Так, например, во время торгов стоимость эфириума падала на 8,6% (до $1,72 тыс.), рипла — почти на 12% (до $0,518), а Binance Coin — на 14% (до $256). При этом общая стоимость всех цифровых денег опускалась более чем на $100 млрд и достигала $1,16 трлн.

Криптовалюты начали стремительно дешеветь вслед за ухудшением ситуации на фондовом и нефтяном рынках. Так, накануне биржевые индексы в США упали на 1—2%, а европейский индикатор Euro Stoxx — на 2,7%. Одновременно стоимость нефти эталонной марки Brent снизилась почти на 6,8% — до $68,6 за баррель, а котировки американской WTI — на 7,5%, до $66,4 за баррель.

Как объяснил в беседе с RT руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский, инвесторов насторожило ухудшение эпидемической обстановки в Азии и Европе. В результате игроки начали массово выводить свои деньги из рисковых активов.

«Распространение штамма коронавируса «дельта» вызывает опасения у инвесторов по поводу возвращения локдаунов, снижения потребительской активности и, как итог, торможения посткризисного восстановления мировой экономики. При этом против криптовалют также играет ужесточение регулирования отрасли в ряде стран», — рассказал Хомский.

Сейчас активную кампанию против рынка электронных монет проводят власти Китая. Так, в мае центробанк страны запретил финансовым учреждениям и компаниям принимать криптовалюты в качестве средства платежа и оказывать услуги, связанные с цифровыми активами. Более того, в конце июня регулятор потребовал от кредитных организаций и платёжных операторов КНР усилить контроль над операциями клиентов для пресечения сделок и транзакций с биткоином и его аналогами.

Одновременно с этим Пекин развернул широкую борьбу с майнингом криптовалют на территории страны. Действия китайского руководства оказали значительное давление на рынок цифровых денег, считает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

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«Основная проблема биткоина заключается в том, что монета сильно зависит от майнеров. Отмечу, что до лета 2021 года на долю Китая приходилось не менее 50% мировых майнинговых мощностей. В результате жёсткие действия Пекина очень болезненно сказались на биткоине», — отметил эксперт.

Напомним, что биткоин существует на основе технологии блокчейн — единой базы данных, которая содержит информацию обо всех совершённых операциях. Эмиссия биткоинов происходит за счёт майнинга — решения сложных математических задач и появления нового блока в сети блокчейн. Каждый такой блок представляет собой массив данных, куда вносится информация о транзакциях, осуществлённых после создания предыдущего блока. В качестве награды за решение задачи майнеры получают биткоины.

По словам Аарона Хомского, во многом власти Китая сейчас уточняют те запретительные меры, которые были одобрены Пекином ещё несколько лет назад. При этом участники рынка всё чаще обращают внимание и на ужесточение риторики в отношении криптовалют в ряде других стран, отметил эксперт.

«Фокус сейчас сместился на растущий вал претензий регуляторов многих государств в адрес деятельности крупнейшей криптобиржи планеты Binance. Одновременно США начали разрабатывать нормативную базу о налогообложении криптовалютных транзакций и отчётности поставщиков соответствующих услуг. Всё это повысило степень неопределённости на рынке», — добавил Хомский.

Надежды рынка

Наблюдаемое снижение курса биткоина отчасти может быть связано и с общей спецификой рынка криптовалют. Таким мнением в разговоре с RT поделился ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис.

«Инвесторы покупают электронные монеты с прицелом на быстрый рост котировок. Между тем затяжное снижение цены биткоина всё больше разочаровывает спекулянтов и становится значимым фактором для продажи», — пояснил специалист.

В текущих условиях аналитик не исключает вероятность дальнейшего удешевления криптовалют. Так, по его оценке, в ближайшее время стоимость биткоина способна опуститься до отметки $23,3 тыс. за монету.

«Более того, в случае массовых распродаж на рынке цена главной криптовалюты может упасть и до $18 тыс. Такое развитие событий станет повторением «криптозимы» 2018 года. В этом случае возникнет риск для ещё большего обвала котировок», — предположил Кивкулис.

Напомним, впервые ажиотажный рост криптовалютного рынка произошёл в 2017 году. Тогда с января по декабрь биткоин подорожал более чем в 20 раз — с $900 до $20 тыс. — и даже успел ненадолго войти в пятёрку крупнейших валют мира. Впрочем, уже в 2018 году стоимость цифрового актива обвалилась почти на 80% — с $20 тыс. за монету до $3—4 тыс. Следующий взрывной рост курса пришёлся на конец 2020 — начало 2021-го, когда биткоин достигал $63,5 тыс., а в мае перешёл к снижению.

В свою очередь, Юрий Мазур ожидает стабилизации курса биткоина. По мнению эксперта, при колебаниях цены электронного актива в диапазоне $25—29 тыс. его снова начнут покупать спекулянты и крупные инвесторы в надежде получить прибыль. В этом случае электронная монета вновь начнёт постепенно дорожать, считает Аарон Хомский.

«К концу года большинство участников ожидают восстановления рынка. В настоящий момент инвесторы в основном рассчитывают на то, что через шесть месяцев цена биткоина будет в диапазоне от $26 тыс. до $40 тыс.», — заключил Хомский.