Впервые за три месяца: курс биткоина превысил $50 тысяч

В понедельник, 23 августа, курс биткоина впервые с середины мая поднялся выше $50 тыс. Эксперты связывают это с возросшим притоком вложений в криптовалюты. Инвесторы стали активнее скупать электронные монеты на фоне оптимистичных новостей. Так, например, компания PayPal решила запустить сервис для продажи, хранения и покупки цифровых активов в Великобритании, а криптобиржа Coinbase будет инвестировать 10% прибыли в биткоин и его аналоги. Кроме того, ключевыми факторами для криптовалютного рынка специалисты считают политику финансовых властей США и Европы, а также борьбу с майнингом в Китае. О том, как в этих условиях может измениться стоимость биткоина в обозримой перспективе, — в материале RT.

В понедельник, 23 августа, цена биткоина заметно выросла на международных торгах. В начале дня курс электронной монеты поднимался почти на 3% — до $50,4 тыс. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё 15 мая.

Вслед за биткоином похожую динамику показали и другие криптовалюты. Так, например, эфириум дорожал на 3% — до $3,36 тыс., рипл — на 5%, до $1,3, а Binance Coin — на 10%, до $505.

Общая стоимость всех криптовалют за последние сутки выросла почти на $70 млрд и в моменте поднималась выше $2,16 трлн. Такие данные приводит портал CoinMarketCap.

«В последнее время участники рынка активно накапливали криптовалюты. Продавцов было меньше, чем покупателей и держателей цифровых монет. Именно это способствовало постепенному росту цен на электронные монеты», — объяснил в беседе с RT ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис.

По его словам, поддержку криптовалютному рынку оказывает растущий интерес мировых инвесторов к рисковым активам. Кроме того, в пользу подорожания цифровых монет играет позитивный новостной фон, уверены опрошенные RT аналитики.

В частности, 20 августа глава криптовалютной биржи Coinbase Брайан Армстронг сообщил о планах торговой площадки приобрести электронные монеты на сумму $500 млн, а также инвестировать 10% прибыли в цифровые активы. Помимо этого, 23 августа международная платёжная система PayPal объявила о запуске сервиса для продажи, хранения и покупки криптовалют в Великобритании. Ранее такая опция стала доступна для владельцев аккаунтов PayPal в США.

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«Также в начале августа глава комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер внёс некоторые разъяснения по поводу возможных перспектив биткоин-ETF (специальных фондов, ценные бумаги которых будут торговаться на бирже по цене биткоина). Игроки стали надеяться, что регулятор всё же одобрит этот инструмент и тем самым откроет путь на рынок криптовалют для рядовых инвесторов», — рассказал RT руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Подорожанию криптовалют отчасти способствуют и действия мировых центробанков. Такой точкой зрения поделился в интервью RT первый вице-президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Валерий Романюк.

Как напомнил специалист, в 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции Федерельная резервная система США объявила о беспрецедентном расширении программы количественного смягчения. Федрезерв начал печатать доллары и накачивать финансовую систему страны деньгами для ускорения роста ВВП. Аналогичную политику начал проводить Европейский центральный банк (ЕЦБ), а также другие регуляторы развитых стран.

«Сейчас и ФРС, и ЕЦБ продолжают активную денежную накачку, поскольку экономики до сих пор не могут отойти от последствий COVID-19. Печатается много валюты, которая попадает на спекулятивный рынок. Инвесторы, в свою очередь, вкладывают эти средства в покупку криптовалют», — пояснил Романюк.

По мнению специалиста, одним из определяющих факторов для рынка электронных денег по-прежнему остаётся политика Китая. В конце весны Пекин развернул широкую борьбу с майнингом криптовалют на территории страны. Действия КНР негативно отразились на глобальном предложении цифровых монет, в результате чего биткоин и его аналоги стали дорожать, отметил Романюк.

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Согласно оценке экспертов, дальнейшая динамика цены биткоина и других электронных монет будет во многом зависеть от действий государств. Если правительства будут ужесточать регулирование криптовалют, инвесторам придётся массово избавляться от приобретённых ранее цифровых денег. В этом случае стоимость биткоина может обвалиться до $20 тыс., не исключает Янис Кивкулис.

Похожей точки зрения придерживается и руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур. Вместе с тем, по его словам, отсутствие негативных новостей, напротив, позволит курсу биткоина заметно вырасти в перспективе.

«С технической точки зрения в августе курсу биткоина необходимо уверенно закрепиться выше уровня $50 тыс. Вполне возможно, что именно этот факт осенью будет расцениваться инвесторами как сигнал к дальнейшему росту, что приведёт к ажиотажу и направит котировки к новым историческим максимумам в районе $70—75 тыс.», — предположил Мазур в разговоре с RT.