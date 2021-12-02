Границы допустимого: датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2022 год

2 декабря экономисты датского инвестбанка Saxo Bank опубликовали список «шокирующих предсказаний» для мировой экономики на 2022 год. В своём обновлённом перечне недооцениваемых событий специалисты допускают, что уже в следующем году многие страны начнут отказываться от перехода на зелёную энергетику, а США столкнутся с конституционным кризисом и самым масштабным разгоном инфляции со времён Второй мировой войны. Помимо этого, аналитики видят риски начала новой гонки вооружений и ждут прорывных открытий в области биомедицины, которые позволят увеличить продолжительность жизни.

В четверг, 2 декабря, аналитики датского инвестиционного банка Saxo Bank представили список «шокирующих предсказаний» на 2022 год. В своём докладе эксперты организации традиционно рассматривают самые недооцениваемые явления в глобальной экономике, которые в случае наступления могут оказать значительное влияние на финансовые рынки.

Зелёное отступление

Как полагают аналитики Saxo Bank, на фоне разгоревшегося в 2021 году глобального энергокризиса многие государства откажутся от повестки зелёного перехода. Вместо этого страны вновь станут наращивать инвестиции в добычу углеводородов для стабилизации цен на топливо.

«Политики сделают неожиданный и противоречивый шаг в 2022 году, временно ослабив экологические ограничения на новые инвестиции в добычу сырой нефти и природного газа… План позволит ограничить риск социальных волнений, вызванных ростом цен на продукты питания и энергоносители», — говорится в исследовании.

По задумке Международного энергетического агентства, для достижения углеродной нейтральности потребление нефти и газа в мире должно сократиться на 29 и 10% соответственно к 2030 году и продолжить снижаться вплоть до 2050-го. В рамках достижения «зелёных» целей крупные поставщики углеводородов уже сейчас стали сворачивать планы по разведке и добыче сырья, что привело к дисбалансу спроса и предложения на глобальном энергорынке.

«В результате начали резко колебаться и расти цены не только на энергоносители, но и на промышленные металлы, большинство которых активно используется в рамках зелёного перехода. Одновременно подорожание энергосырья привело к скачку цен на дизельное топливо, особенно на удобрения — неотъемлемую статью сельскохозяйственных расходов. Это вызывает опасения по поводу производства основных продовольственных культур», — отметили аналитики.

Американские горки

Согласно прогнозу, Соединённым Штатам может грозить конституционный кризис. По мнению экспертов, такая ситуация возникнет в случае жёсткого противостояния между республиканцами и демократами на промежуточных выборах в сенат и палату представителей конгресса США. Аналитики не исключают, что стороны откажутся признавать результаты голосования.

«Это сделает невозможным формирование и заседание нового конгресса в запланированный первый день — 3 января 2023 года. Джо Байден будет руководить на основе указного права (ситуация, при которой глава государства может единолично принимать законы. — RT), и демократия в США будет «приостановлена», так как сами демократы ополчатся против Верховного суда, баланс в котором сильно изменил Трамп. В результате этого противостояния в начале 2023 года будет вырисовываться полномасштабный конституционный кризис», — считают эксперты.

AP

© Susan Walsh, File

Одновременно США рискуют столкнуться с самым масштабным разгоном инфляции почти за 80 лет. Сейчас рост потребительских цен в Штатах уже ускорился до максимального уровня с 1990 года и в октябре достиг 6,2%. По мнению аналитиков, в 2022-м показатель продолжит стремительно расти в связи острой нехваткой рабочей силы на американском рынке труда.

«Глава ФРС Джером Пауэлл считает, что после окончания пандемии миллионы американцев вернутся к работе и заполнят большую часть открытых сегодня 10,4 млн вакансий. Однако это совершенно не так. Некоторые из-за кризиса досрочно вышли на пенсию и навсегда покинули ряды американской рабочей силы… Другие не захотят возвращаться на низкооплачиваемую работу после огромных соцвыплат от государства во время пандемии», — отмечают авторы исследования.

В этих условиях для найма новых сотрудников американским работодателям придётся резко повышать заработные платы, отмечают аналитики. Такие действия компаний в совокупности с энергетическим кризисом и инфляционным давлением со стороны производств приведут к дополнительному росту потребительских цен. В результате уровень инфляции в США может превысить 15% — впервые со времён Второй мировой войны, предполагают в Saxo Bank.

Игра на опережение

Специалисты банка не исключают, что в 2022 году в мире может начаться гонка гиперзвуковых вооружений между ведущими военными державами. Главной причиной такого прогноза послужила реакция американского руководства на испытания гиперзвукового летательного аппарата Китаем летом 2021 года.

Так, глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли практически сравнил проведённые Пекином испытания с запуском первого в мире искусственного спутника Земли Советским Союзом в 1957 году. Как напоминают аналитики Saxo Bank, именно это событие в своё время послужило для Вашингтона тревожным сигналом о превосходстве советских ракетно-космических возможностей и ознаменовало начало космической гонки между двумя странами.

«В 2022 году, судя по приоритетам финансирования, гиперзвук и космос станут центром нового этапа углубляющегося соперничества между США и Китаем на всех фронтах — экономическом и военном. К ним присоединятся и другие крупные державы с передовыми военными технологиями, среди которых, вероятно, будут Россия, Индия, Израиль и ЕС», — отмечают авторы исследования.

Как предположил в разговоре с RT главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен, высокие расходы на вооружение могут серьёзно осложнить и без того непростую ситуацию в мировой экономике.

«На военные расходы будет приходиться всё бо́льшая доля общих расходов, поскольку в этой гонке ведущие державы будут тратить средства на то, чтобы занять лидирующие позиции. Этот разворот нанесёт ущерб столь необходимым усилиям по поддержке на фоне роста цен на энергоносители и продовольствие, а также приведёт к сокращению средств в распоряжении государственных властей, которые выделяются на инициативы по борьбе с изменением климата и повышению производительности», — подчеркнул специалист.

Секрет долголетия

Как полагают эксперты Saxo Bank, в 2022 году в области биомедицины могут произойти прорывные открытия, которые позволят замедлить старение человека. Аналитики допускают возможность создания «коктейля» из лечебных средств, дающего возможность регулировать процессы в организме на уровне клеток и продлить их жизнь.

«Появляется невероятная перспектива, что в будущем 80-летний возраст станет новым 50-летним», — предполагают специалисты.

Более того, ожидаемая продолжительность жизни может вырасти и за счёт сокращения или даже устранения большого числа болезней. По мнению экспертов, это может стать возможным благодаря подходу первичного редактирования ДНК, который не полагается на новые клетки посредством деления, а фактически «переписывает» уже существующие.

Reuters

© National Human Genome Research Institute/Handout

Разные вероятности

Отметим, что многие из предсказанных ранее экспертами Saxo Bank событий в конечном итоге не происходили. Так, например, специалисты прогнозировали покупку Tesla компанией Apple и отказ от использования показателя ВВП Всемирным банком и МВФ в 2019 году. Кроме того, аналитики допускали создание азиатскими странами новой резервной валюты в противовес доллару в 2020-м, а также введение в мире безусловного базового дохода в 2021-м.

«Все они из категории «из ряда вон» — если исходить из опыта прошлых лет, один-два прогноза могут сбыться, но на отрезке не в один, а в три года... При этом 25%-ная вероятность (реализации прогноза. — RT) — это также 75%-ная вероятность того, что он не сбудется», — отметил Стин Якобсен.

Примечательно, что ещё в декабре 2014 года специалисты организации заявили о возможном выходе Великобритании из состава Евросоюза. В конечном итоге прогноз экспертов сбылся: в июне 2016 года прошёл референдум по брекситу, а в январе 2020-го страна официально покинула ЕС.

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Помимо этого, аналитики Saxo Bank спрогнозировали рост курса биткоина выше отметки $2,1 тыс. в 2017 году, а после предрекли достижение отметки $60 тыс. и резкий обвал ниже $1 тыс. в 2018-м.

Прогноз также частично реализовался. Криптовалюты действительно вызвали глобальный ажиотаж во второй половине 2017 года. Тогда с июля по декабрь курс биткоина вырос почти в десять раз и в моменте поднимался выше $20 тыс. В 2018 году стоимость цифровой монеты обвалилась до $3—4 тыс., но уже во второй половине 2021-го показатель превысил отметку $68 тыс.

Поддержка для рубля

Стин Якобсен также дал прогноз по экономике России на 2022 год. Согласно оценке специалиста, рост ВВП страны составит около 2%. В то же время курс доллара может опуститься до уровня 65—66 рублей.

По словам экономиста, в пользу укрепления российской валюты будут играть меры Центробанка по снижению инфляции, а также «новый сырьевой цикл». Якобсен не исключил, что в новом году мировые цены на нефть могут превысить $100 за баррель, а в случае наступления холодной зимы котировки способны приблизиться к отметкам $110—120 за баррель. Более того, дополнительную поддержку нацвалюте должен будет оказать запуск «Северного потока — 2», считает эксперт.

«Если мир сменит свою повестку, уточнит намерения немецкого правительства в отношении «Северного потока — 2», этот вопрос будет решён. И это приведёт к укреплению рубля», — заключил Якобсен.