Рыночный ажиотаж: курс биткоина впервые превысил $68 тысяч

Во вторник, 9 ноября, цена биткоина впервые за всю историю превысила отметку $68 тыс. На фоне притока инвестиций за последний месяц криптовалюта подорожала на четверть. Эксперты связывают это с действиями ФРС США, ускорением мировой инфляции, а также октябрьским запуском биткоин-ETF на бирже в Нью-Йорке. Вместе с тем аналитики по-прежнему предупреждают о ряде сохраняющихся рисков при покупке электронных монет. В частности, специалисты отмечают вероятность высоких колебаний на рынке цифровых активов, взломов криптобирж, а также введения новых регуляторных ограничений в ряде стран по примеру Китая.

На торгах во вторник, 9 ноября, цена биткоина обновила исторический максимум. Курс электронной монеты поднимался более чем на 5% и впервые за всё время наблюдений достигал $68,53 тыс. Такие данные приводит портал CoinMarketCap.

Вслед за биткоином похожую динамику показали и другие криптовалюты. Так, например, эфириум дорожал на 2,4%, до $4,84 тыс. — самого высокого уровня за всю историю. Одновременно стоимость лайткоина увеличивалась до $255. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в мае.

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Общая стоимость всех криптовалют за последние сутки выросла почти на $100 млрд и в моменте приближалась к рекордным $3,1 трлн. Об этом свидетельствуют данные портала CoinGecko.

Отметим, что за последний месяц стоимость биткоина увеличилась на 25%. Как отмечают специалисты, позитивное влияние на курс криптовалюты оказал запуск первого в мире биткоин-ETF. Речь идёт о специальном фонде, ценные бумаги которого торгуются на бирже по цене биткоина. Соответствующие торги стартовали 19 октября на фондовой площадке в Нью-Йорке.

«Очередной исторический максимум курса биткоина — это результат планомерного и положительного изменения рынка после запуска фондов. Рынок криптовалют растёт, и его участниками становятся всё больше крупных инвесторов», — рассказал в беседе с RT директор криптобиржи Binance в Восточной Европе Глеб Костарёв.

Подорожанию криптовалют отчасти способствуют и действия мировых центробанков. Об этом в беседе с RT рассказал первый вице-президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Валерий Романюк.

Как напомнил специалист, в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 Федеральная резервная система США объявила о беспрецедентном расширении программы количественного смягчения. Федрезерв начал печатать доллары и накачивать финансовую систему страны деньгами для оперативного восстановления экономики. Аналогичную политику стал проводить Европейский центральный банк (ЕЦБ), а также другие регуляторы развитых стран.

«Постоянно действующий на криптовалюты фактор — это денежная накачка финансовых рынков со стороны ФРС США и других эмиссионных центров. Печатается много валюты, которая постоянно перетекает на спекулятивный рынок, а инвесторы вкладывают эти средства в крипторесурсы и криптовалюты», — пояснил Романюк.

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Кроме того, действия мировых центробанков привели к разгону глобальной инфляции. В этих условиях многие инвесторы всё чаще предпочитают покупать электронные монеты для более надёжного сбережения денег. Такую токую точку зрения в интервью RT выразил аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

«С начала года биткоин подорожал примерно на 134%, а эфириум — на 562%. За счёт столь высокой доходности криптовалюта стала защитным средством от инфляции, хотя ранее таким активом традиционно считалось золото. Одновременно фондовый рынок сейчас даёт маленькую доходность, поэтому инвесторы активнее вкладывают деньги в цифровые монеты», — объяснил Антонов.

Кроме того, как подчеркнул эксперт, в последнее время крупные компании начинают предлагать услуги по торговле криптовалютами или хранению электронных монет. В этих условиях мировой спрос на цифровые активы будет оставаться высоким в обозримой перспективе, а курс биткоина будет стремиться к отметке $80 тыс., считает Владислав Антонов.

Угроза потерь

В то же время опрошенные RT специалисты предупреждают о ряде существующих рисков при покупке криптовалют. Так, по словам руководителя управления разработки индексов и количественных исследований «Бета ФТ» Грайра Саркисяна, даже в условиях продолжительного повышения курсов электронных монет угроза резкого падения сохраняется постоянно.

«Основным риском является государственное регулирование цифровых активов. Также нередки случаи взломов бирж и краж электронных монет. Поэтому неопытным инвесторам не стоит вкладывать деньги в сложные активы по причине высокой волатильности», — пояснил Саркисян.

Похожей оценки придерживается и Владислав Антонов. По его мнению, сегодня на мировом рынке криптовалют пока ещё недостаточно участников, поэтому вероятность резких колебаний курсов остаётся высокой. Эксперт также отметил, что изменение законодательства или полный запрет на использование криптовалют в разных странах может вовсе обрушить котировки.

Reuters

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Отметим, что подобную ситуацию уже можно было наблюдать в первой половине 2021 года. Так, в мае власти Китая запретили финансовым учреждениям и компаниям принимать криптовалюты в качестве средства платежа и оказывать услуги, связанные с цифровыми активами. Более того, в июне Народный банк КНР потребовал от кредитных организаций и платёжных операторов усилить контроль над операциями клиентов для пресечения сделок и транзакций с биткоином и его аналогами. Одновременно с этим руководство страны начало бороться с майнингом.

Примечательно, что если ещё в апреле стоимость биткоина достигала $63 тыс., то после регуляторных ограничений в Китае котировки обрушились вдвое и в июле опускались ниже $30 тыс. Хотя на сегодняшний день рынок полностью оправился от потерь, эксперты не исключают, что примеру азиатской республики могут последовать и другие страны.